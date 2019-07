Camilleri è stato nel mondo come il suo Montalbano nel mare di fronte a casa

Camilleri mi è stato amico e Maestro. Soprattutto quando avevo il ‘matapollo’ : Andrea Camilleri mi ha regalato un’affettuosa amicizia. Per me un orgoglio e un onore. La prima opera di lui che ho letto fu Il gioco della mosca. Una scoperta quasi causale, quando nel 1993 accompagnai a Roma una collega (Marisa Ambrosini) che reggeva la procura generale, cui competeva consegnare al ministro della Giustizia la richiesta di autorizzazione a procedere nel processo Andreotti. Sapevo bene che era un passo difficile e che prima o ...

Morte Camilleri - il ricordo di Maurizio Costanzo : “E’ stato uno dei più grandi raccontatori del secolo” : Maurizio Costanzo è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il celebre giornalista ha ricordato Andrea Camilleri: “Camilleri l’ho conosciuto tantissimi anni fa quando ho cominciato a muovere i primi passi in Radio Rai e lui era un regista, lì, della Rai. Quando poi ho iniziato il Costanzo Show quotidiano lui venne in trasmissione, io ...

Luca Zingaretti - il commovente addio a Camilleri : “Mi sei stato amico..” : Luca Zingaretti e il commovente messaggio dopo la morte di Andrea Camilleri Andrea Camilleri è morto e Luca Zingaretti non può non ricordarlo con un lungo e commovente messaggio. Una triste notizia quella che ha ricevuto oggi l’Italia, che si ritrova a salutare uno dei volti più noti del mondo dell’editoria. In particolare, ad amare […] L'articolo Luca Zingaretti, il commovente addio a Camilleri: “Mi sei stato ...

Andrea Camilleri - i ricordi e gli omaggi. Luca Zingaretti : "E' bastato un tuo tratto di penna per cambiare la mia vita" : Sono tantissimi, ovviamente, i personaggi famosi che stanno rendendo omaggio ad Andrea Camilleri, il maestro creatore del Commissario Montalbano, venuto a mancare oggi, 17 luglio 2019, all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da un mese a causa di una crisi respiratoria, all'età di 93 anni.Parlando di ricordi e omaggi, ovviamente, non si può non cominciare da Luca Zingaretti, l'attore romano che ha dato vita a Il Commissario ...

Andrea Camilleri e la morte : “La accoglierò come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi sono sposato” : “Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 ...

Andrea Camilleri : «Sono stato la Luna» : Andrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriQuesta intervista è uscita nel 2018 su Vanity Fair Camilleri e` nel suo studio, al solito posto. Io vedo lui, lui intravede appena me perche´ negli ultimi tempi la vista lo ha abbandonato. Ma non lo hanno abbandonato la memoria prodigiosa, le battute pronte, l’abilita` di narratore. Le donne della sua vita (la moglie, le tre figlie) ...

"Camilleri è stato una fonte di verità. Siamo tutti in debito con lui". Il ricordo di Luciana Castellina : “Camilleri? Non ci posso credere. Mi dispiace molto”. Luciana Castellina, giornalista, militante politica e intellettuale irriducibile, sta partendo per Atene e non sa ancora nulla dello scrittore siciliano, scomparso oggi all’età di 93 anni.“È stato un caro amico, un esempio moderno di come sia possibile parlare di politica facendo in modo che la gente si appassioni capendo sempre quello che ha detto, nei ...

Andrea Camilleri - Vittorio Sgarbi difende Feltri : “E’ stato prudente e misurato. Ha espresso solo insofferenza per Montalbano” : Feltri contro Camilleri, Borrometi e Ruotolo si autosospendono dall’Ordine dei giornalisti: “Ora basta: o noi o lui” Da lunedì scorso Andrea Camilleri è ricoverato in rianimazione dopo un arresto cardiaco, Vittorio Feltri intervenendo a Radio 2 aveva così commentato la notizia: “Mi dispiace se muore. Però mi consolerò pensando che Montalbano non mi romperà più ...

Camilleri - stato critico ma stabile : 8.25 Rimangono critiche ma stabili le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato da ieri mattina all' ospedale Santo Spirito di Roma dopo un arresto cardiocircolatorio. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il prossimo bollettino medico è previsto alle 12.