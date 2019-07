Mafia, Paolo Borsellino: Con l’auto blindata la mattina, libero di essere ucciso la sera

(Di martedì 16 luglio 2019) "Che senso haaccompagnato laper poidila?". A chiederlo èdavanti alla Commissione Parlamentare Anti; era il 1984, e il magistrato lamentava di avere la scorta solo la, per mancanza di autisti giudiziari. "Desidero sottolineare la gravità dei problemi che dobbiamo continuare ad affrontare… Di pomeriggio, è disponibile solo una macchina. Pertanto io, sistematicamente, il pomeriggio mi reco in ufficio con la mia automobile e ritorno a casa alle 21 o alle 22. Con ciò riacquisto la mia libertà, però non capisco che senso abbia farmi perdere la libertà laperpoidila". E ancora: "Buona parte di noi non puòaccompagnato in ufficio di pomeriggio da macchine blindate perché di pomeriggio è disponibile solo una macchina, che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi".Le parole del giudicedallain via D'Amelio il 19 luglio del 1992 sono state per la prima volta desecretate, declassificate e depositate in un archivio digitalizzato confluito su un unico sito web all'interno del portale del Parlamento.