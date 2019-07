Torino | Tar Lazio annulla nomina di Barelli Innocenti alla presidenza della Corte

Salone auto - Sala : “Nessun ostilità con Torino - ma non possiamo che ascoltarli. Se idea di buon senso - perché no?” : “Tutto da definire, al momento sappiamo che vogliono lasciare Torino e ipotizzano di venire non solo a Milano. Nessun atteggiamento ostile nei confronti di Torino, ma non possiamo che ascoltarli. A oggi non ho parlato con nessuno, vedremo la proposta che ci faranno: se sarà di buon senso, perché no?“. Lo ha dettp il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’assemblea Abi, parlando dell’annunciato addio del Salone ...

Torino - Moretti parla da dirigente : “Non sottovalutare l’Europa League” : “Il pericolo è sottovalutare l’impegno di Europa League: le insidie sono tantissime“. Prime parole da dirigente del Torino per Emiliano Moretti, ritiratosi al termine della scorsa stagione ma rimasto alla società granata. “Ieri mister Mazzarri ha portato l’esempio dei match di Coppa Italia ad agosto. Molte squadre importanti hanno perso contro altre meno forti. Non bisogna sottovalutare nessuno, ma nello ...

CorSport : Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui : Sono giorni roventi per Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, tra tutte le trattative in entrata e il mercato delle cessioni, che richiede “arte, pazienza e sacrificio”. “Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il tesoretto, per ridurre il monte ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni”. Come Verdi e Mario ...

Sbarco dell’uomo sulla Luna : ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50° anniversario : Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello Sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di ZEISS, azienda leader ...

Torino - D’Ambrosio è il nuovo segretario generale - Fabbrini nuovo responsabile del settore giovanile : Il Torino ha annunciato il nuovo segretario generale con una nota sul proprio sito ufficiale. Si tratta di Vincenzo D’Ambrosio che prende il posto di Pantaleo Longo. “Il Torino è lieto di comunicare che dal 1° luglio Vincenzo D’Ambrosio sarà il nuovo segretario generale del club. A D’Ambrosio, già segretario del settore giovanile nelle ultime sei stagioni, l’affettuoso in bocca al lupo di tutto il ...

Caldo africano a Torino : da lunedì al via il piano d’emergenza per contrastare i disagi dell’afa : Come ogni anno, sta per mettersi in moto a Torino la macchina dei servizi organizzati nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi. Dal 1 luglio scatta infatti il “piano operativo per l’emergenza Caldo 2019” varato da Palazzo Civico che, integrando le attività sanitarie ...

TRENI - CAOS MILANO-Torino : INCENDI - GUASTI E RITARDI/ Mezzi senza aria condizionata : TRENI da incubo: tra GUASTI, mancanza di aria condizionata e RITARDI sono tanti i disagi per i pendolari, che vanno all'attacco. INCENDIo al nodo di Milano.

Olimpiadi Invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...

Olimpiadi 2026 - gli errori di Torino che dobbiamo evitare per Milano-Cortina : Le Olimpiadi invernali del 2026 si terranno in Italia. Nel tardo pomeriggio di ieri il Comitato internazionale olimpico (Cio) ha infatti scelto il progetto italiano di Milano-Cortina, preferendolo a quello svedese di Stoccolma-Are. Nel capoluogo lombardo sono stati montati dei maxischermi per seguire in diretta il verdetto e al momento della vittoria si sono sollevate urla, sono stati stappati spumanti e ci si è lasciati andare in abbracci ...

Chirurgia - ricostruzione del volto : nasce a Torino un laboratorio 3D per sperimentare nuovi metodi di intervento : Dal virtuale 3D alla sala operatoria. Nel reparto di Chirurgia Maxillofacciale universitaria della Città della Salute di Torino nasce un laboratorio in 3D di chirurghi ed ingegneri per sperimentare nuove metodiche di intervento per ricostruire il volto dei pazienti nei casi più complessi con l’ausilio delle tecnologie 3D. Protagonisti dell’innovazione sono i chirurghi della Chirurgia Maxillofacciale (diretta dal professor Guglielmo Ramieri) e ...

Milan - l’intesa con l’Uefa è vicina : “Per evitare più sanzioni rinuncerà all’Europa League”. Al suo posto andrebbe il Torino : Rinunciare per quest’anno a giocare l’Europa League e in cambio avere più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, evitando così il rischio di una sanzione per ogni triennio in cui non è stato raggiunto il pareggio di bilancio. Queste sono le basi dell’accordo tra il Milan e l’Uefa, secondo quanto racconta il Corriere della Sera: un’intesa da raggiungere entro il 14 agosto prossimo, data in cui il ...

La nuova Juventus di Sarri : si lavora per portare a Torino Pogba e Milinkovic Savic : La società di via Galileo Ferraris ha bisogno di portare a Torino una serie di calciatori per rafforzare la rosa. Obiettivo numero uno della società la conquista della Champions League l'anno venturo. La Juventus desidera alcuni calciatori di spessore, ma per molti l'impresa di riuscire a portarli a Torino sembra ardua. Da Federico Chiesa, diventato sempre più richiesto da parte di molte società di serie A, a Paul Pogba. Ma la prima cosa cui ...

Nasce a Torino il primo centro di simulazione medica avanzata per la didattica universitaria : Lunedì 17 giugno è stato inaugurato, in presenza delle massime Autorità Accademiche, Sanitarie e Cittadine, il primo centro di simulazione medica avanzata, presso la ex Palazzina Odontoiatria, sede della Scuola di Medicina, della Città della Salute e dell’Università di Torino. Il centro, realizzato con il contributo della Compagnia San Paolo, è collocato in uno spazio di circa 200mq ed è dotato dei più aggiornati high fidelity ...

La Juventus pronta a portare a Torino i grandi nomi : da Ndombele a Rabiot : Il centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot ha voglia d’Italia. Le sue prime vacanze estive sono in Toscana, e questo è un bel segnale per chi lo cerca. Il calciatore francese si sta rilassando in compagnia di sua madre che le fa anche da manager, la signora Veronique. Che sia un indizio di mercato o no, si capirà a breve. Il calciatore è sempre stato un vecchio pallino del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici da diversi ...