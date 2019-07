Formula 1 | Vettel affascinato dal Gp di Silverstone | “qui respiri la storia del

Formula 1 - Ricciardo in Ferrari al posto di Vettel? L’australiano allo scoperto : “vi dico la verità” : Il pilota della Renault continua ad essere accostato alla Ferrari nel caso in cui Vettel dovesse dire addio al Cavallino Continuano ad inseguirsi le voci di un possibile addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine di questa stagione, nonostante il suo contratto termini alla fine del 2020. photo4/Lapresse Si susseguono le indiscrezioni che vorrebbero addirittura un ritiro dall’attività agonistica per il tedesco, ormai rassegnato ...

F1 - Sebastian Vettel : “La complessità del regolamento sta rovinando la Formula Uno” : Sebastian Vettel, com’è ben noto, è un personaggio che non ama in maniera particolare parlare. Quando lo fa, tuttavia, lo fa sempre con molta decisione e con le idee chiare. Nell’ultima intervista rilasciata al sito Servus.com, il pilota della Ferrari ha voluto puntare l’indice ancora una volta sul caso più scottante delle ultime settimane: il regolamento della massima categoria del motorsport. Secondo il tedesco, dopo le ...

Formula 1 - Vettel lancia l’allarme : “di questo passo la figura del pilota potrebbe addirittura sparire” : La piega che sta prendendo la Formula 1 non piace affatto al pilota tedesco, che ha lanciato un clamoroso allarme per il futuro La Formula 1 così com’è non piace a Sebastian Vettel, che non perde occasione per esprimere il proprio punto di vista sul percorso (negativo) intrapreso dal circus. photo4/Lapresse Intervenuto ai microfoni di Servus TV, il tedesco ha sottolineato come la tecnologia ormai sia più importante del pilota che, ...

Formula 1 - a tutto Leclerc : “non do peso a cosa pensano di me. Il ritiro di Vettel? Ecco cosa vi posso dire” : Il pilota della Ferrari ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in rosso, soffermandosi anche sul futuro di Sebastian Vettel La prima stagione in Ferrari per Charles Leclerc è al momento abbastanza positiva, il pilota monegasco avrebbe già due vittorie a questo punto del campionato se non avesse avuto il problema tecnico in Bahrain e Verstappen non lo avesse spinto fuori pista in Austria. Lapresse Nonostante tutto però, il driver ...

Formula 1 – Ferrari - una famiglia speciale : tutti uniti per Vettel - il messaggio d’auguri per Seb è unico [VIDEO] : Buon compleanno Seb! Da Maranello un video speciale d’auguri per Vettel Sebastian Vettel compie oggi 32 anni: il tedesco della Ferrari probabilmente trascorrerà questo giorno speciale in compagnia della sua famiglia, con la moglie Hannah, sposata in gran segreto dopo il weekend di gara del Canada, e le sue figlie. Intanto, da Maranello, non poteva mancare un regalo speciale per Seb: sui profili social del Team del Cavallino è stato ...

Formula 1 - Ricciardo si prende gioco di Vettel in Austria : lo scherzo dell’australiano è esilarante [VIDEO] : Durante le interviste post gara, l’australiano stuzzica Vettel comparendogli alle spalle senza che il tedesco però se ne accorga Il dodicesimo posto ottenuto in Austria non ha tolto il sorriso a Daniel Ricciardo, protagonista di un siparietto davvero divertente nel post gara a Spielberg. Durante le interviste del parco chiuso, l’australiano trova il tempo per prendersi gioco di Vettel, comparendogli alle spalle e soffiandogli ...

Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria : Charles non ci sta - il gesto di protesta sul podio [VIDEO] : Leclerc non ci sta: il gesto di protesta sul podio del Red Bull Ring dopo la vittoria di Max Verstappen Domenica caotica ieri al Red Bull Ring: Max Verstappen si è aggiudicato il Gp d’Austria, ma solo diverse ore dopo la fine della gara ha avuto la conferma del suo successo. L’olandese della Red Bull ha festeggiato normalmente sul podio, consapevole però di dover attendere la decisione dei commissari, incaricati di valutare la ...

Formula 1 – Vettel uomo di squadra - Seb tra solidarietà e ottimismo : le parole del tedesco dopo il Gp d’Austria : Sebastian Vettel fiducioso e ottimista dopo la gara al Red Bull Ring: le parole del tedesco della Ferrari sui miglioramenti del team e la vittoria mancata di Leclerc Una gara ricca di emozioni oggi pomeriggio al Red Bull Ring: Max Verstappen è il vincitore del Gp d’Austria, ma attende la decisione dei commissari sul suo sorpasso su Leclerc, a due giri dal termine della gara, per poter dormire sonni tranquilli. photo4/Lapresse Un ...

Decide il Var anche in Formula Uno : tolse la vittoria a Vettel - la darà a Leclerc? : Le notizie in Formula Uno sono più d’una. Dopo tanta noia, il campionato del mondo ha finalmente vissuto un Gran Premio emozionante. Probabilmente sarà stato per il doveroso omaggio a Niki Lauda campione di casa il cui ricordo è vivo nel cuore e nella testa degli appassionati, e le cui auto “mondiali” erano posizionate al traguardo: la 12 della Ferrari con cui vinse due Mondiali e la 8 con cui – al volante della McLaren – ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

Formula 1 – Errore clamoroso della Ferrari in Austria : il pit stop di Vettel è lentissimo - le gomme non arrivano [VIDEO] : Errore clamoroso per la Ferrari nel corso del 23° giro del Gp d’Austria: il pit stop di Vettel è troppo lento, le gomme arrivano in colpevole ritardo Partito in 9ª posizione e costretto ad una super rimonta, il Gp d’Austria per Vettel continua a riservare brutte notizie. Nel corso del 23° giro, la Ferrari commette un clamoroso Errore che rischia di pregiudicare la gara del pilota tedesco. Chiamato ai box per un pit stop, i ...

Formula 1 - meccanici al lavoro sul motore di Sebastian Vettel : gli aggiornamenti dal box Ferrari : I meccanici del Cavallino stanno lavorando duramente per rimettere in sesto la SF90 del tedesco, che non dovrebbe subire alcuna penalità Si lavora duramente nel box Ferrari, l’obiettivo è rimettere in sesto la SF90 di Vettel in vista della partenza del Gran Premio d’Austria, in programma questo pomeriggio alle 15.10. photo4/Lapresse Il problema accusato ieri nel corso delle qualifiche è stato subito individuato da Binotto e i ...

Formula 1 – Un problema tecnico impedisce a Vettel di disputare la Q3 : Seb da applausi - il bellissimo gesto ai box [VIDEO] : Vettel da applausi in Austria: il bel gesto del tedesco della Ferrari nonostante la delusione per la Q3 mancata Sabato dolce-amaro per la Ferrari: il team del Cavallino da una parte infatti festeggia la spettacolare pole position di Charles Leclerc al Gp d’Austria, ma dall’altra non può di certo ritenersi soddisfatta per il problema tecnico che ha impedito a Sebastian Vettel di disputare la Q3. Il tedesco della Ferrari dunque ...