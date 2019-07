Inter | Icardi verso l' addio | il Napoli sarebbe fortemente interessato

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Uno degli argomenti più discussi di questa prima parte della sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello relativo al futuro di Mauro. Il centravanti argentino lascerà sicuramente l'questa estate e la conferma è arrivata ieri sia dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia allineato alla decisione della società, sia per quanto riguarda l'attaccante sia per quanto riguarda il futuro di Radja Nainggolan, altro giocatore fuori dal progetto. Il futuro dell'ex capitano, comunque, dovrebbe essere ancora in Italia: oltre all'esse della Juventus, nelle ultime ore, si sta rafforzando quello delsuMaurodovrebbe restare in Italia la prossima stagione. Il centravanti argentino, infatti, ha rifiutato tutte le offerte provenienti dall'estero, su ...

