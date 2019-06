Brindisi | rogo nella riserva naturale di Torre Guaceto | intervengono i canadair

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si sono vissute ore di paura ieri presso ladello Stato di, sita a nord di, e ricadente in parte anche nel comune di Carovigno: secondo quanto riferisce la stampa locale infatti un grosso incendio ha distrutto tre ettari di macchia mediterranea in localitàRegina Giovanna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale con varie squadre, che hanno tentato in ogni modo di arginare l'incendio, che dalle 14 e fino al tardo pomeriggio di ieri ha interessato l'area in questione. Vista la portata delè intervenuto anche un, che ha dato man forte ai pompieri lanciando dei potentissimi getti d'acqua che hanno limitato i danni alla vegetazione colpita. Diversi episodi negli ultimi giorni Ildi ieri pomeriggio non è il primo che si verifica a, in quanto l'altro giorno e ieri ...

