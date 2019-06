MotoGp | Aleix Espargaro ottimista | “riabilitazione intensa | sono motivato a tornare in

MotoGp - Aleix Espargaro punta il Gp di Assen : lo spagnolo spinge per tornare in pista venerdì : Dopo l’infortunio subito in Catalogna, il pilota dell’Aprilia sta spingendo per riuscire a rientrare per il Gp di Assen Aleix Espargaro non ha nessuna intenzione di saltare il Gp di Assen, lo spagnolo infatti corre contro il tempo per recuperare dall’infortunio subito in Catalogna, causato da un incidente con Bradley Smith avvenuto al primo giro di gara. Gli esami svolti ormai dieci giorni fa avevano evidenziato due ...

MotoGp - sospiro di sollievo per Aleix Espargaro : gli esami hanno escluso danni ai legamenti : Il pilota spagnolo ha riportato una microfrattura al femore e una lesione alla tibia, molto meno di quanto i medici avevano inizialmente previsto sospiro di sollievo per Aleix Espargaro, il pilota dell’Aprilia infatti non ha riportato guai seri dopo l’incidente del Gp di Barcellona che lo ha messo fuori causa al termine del primo giro. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi hanno escluso danni gravi, evidenziando ...