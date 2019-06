Reazione a Catena | gaffe clamorosa dei Tre Forcellini Liorni risponde

lanostratv

(Di lunedì 24 giugno 2019) I Treper i campioni di. Marcoironizza Intesa vincente con, è il caso di dirlo, per i Tre(“” in onore del quartiere di Padova nel quale si ritrovano spesso per via dell’Università) nella puntata didi oggi, lunedì 24 giugno 2019. Simone, Gianluca e Alessandro, campioni diormai da diversi giorni, proprio durante il penultimo gioco si sono infatti resi protagonisti di un momento molto divertente. Per far indovinare la parola “PEDIATRA” al loro compagno di squadra, Simone e Alessandro hanno giustamente chiesto “Chi cura i bambini?”. Ma Gianluca ha sbagliatomente,ndo… “il veterinario”. Dopo laGianluca e i suoi compagni di squadra sono scoppiati a ridere, tra gli applausi di un divertito pubblico ...

wonkiluv : i tweets sull’hashtag di reazione a catena mi fanno morire - spirritta : Reazione a catena senza @corsi_gabriele ha meno sapore. Meglio niente - xkatawaredokii : reazione a catena, intesa vincente tizi in piedi: chi cura i bambini? tizio seduto: veterinario per carità del gesù no -