Il nuovo pensiero unico della Silicon Valley Sono svaniti gli ideali degli inizi

ilfoglio

(Di lunedì 24 giugno 2019)abbastanza anziano per ricordare quando Twitter si definiva ‘la corrente per la libertà di stampa del partito per la libertà di stampa’”, scrive lo storico Niall Ferguson sul Sunday Times: “Ricordo anche la ‘Dichiarazione d’indipendenza del cyberspace’, il manifesto hippie-libertario di John Pe

ivanscalfarotto : Il nuovo sindaco di #Cagliari @truzzu è uno di quelli che andavano a manifestare perché l’Italia non avesse una leg… - galata_mf : RT @olindocervi: L'italia in prospettiva non pagherebbe nulla perchè i #minibot non sono nuovo debito, ignoranti. Il pensiero unico continu… - IacobellisT : RT @olindocervi: L'italia in prospettiva non pagherebbe nulla perchè i #minibot non sono nuovo debito, ignoranti. Il pensiero unico continu… -