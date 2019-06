Anima è il nuovo album di Thom Yorke da solista atteso a fine giugno

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dopo una serie di indizi che facevano presagire grandi novità, ecco il titolo deldiè il lavoro con il quale l'artista si stacca dai suoi Radiohead per correre da solo, eventualità che negli ultimi tempi non era apparsa poi così remota. L'arrivo diè previsto per il 27ma solo sulle piattaforme digitali, mentre per i supporti fisici occorrerà attendere qualche settimana in più, fino al 19 luglio, data prevista per l'immissione sul mercato di CD e vinile. Tre dei brani che andranno a comporre la tracklist del prossimofanno parte della colonna sonora di, il cortometraggio di Paulas Anderson che sarà rilasciato per Netflix il 27prossimo. Ilprogetto arriva inoltre a un anno da Suspiria, per il qualeha composto la colonna sonora. Oltre alla data d'uscita, è svelata anche la tracklist ...

Coach4y : #passato #presente #futuro, #quantum di #nontempi, esperienze profonde, miglioramenti impensati. 7 luglio… - LaStampa : Il nuovo album di Thom Yorke si chiama “ANIMA” ed esce il 27 giugno - Delo_Federico : RT @jan_novantuno: Il nuovo progetto di Paul Thomas Anderson è un cortometraggio musicale. Con Thom Yorke e le sue musiche. Si chiama Anima… -