Francia | fermato Michel Platini | sarebbe indagato per corruzione

(Di martedì 18 giugno 2019) Quella che arriva dalla, e precisamente da Nanterre, è una notizia che sta facendo davvero discutere il mondo del calcio e non solo. Infatti, secondo quanto riporta la stampa internazionale, l'ex calciatore della Juventus ed ex presidente dell'Uefa,stato portato in questura a Nanterre per essere interrogato su presunti episodi dinell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione dei mondiali al Qatar, i quali si terranno nel 2022. Lo stessoe alcuni membri dell'Uefa avrebbero posto in essere delle condotte illecite al fine poi di favorire il Paese che ospiterà la prossima edizione della Coppa del Mondo. Indagati due ex consiglieri del presidente Sarkozy I fatti per cuirisalgono a diverso tempo fa, quando era ancora in carica all'Eliseo l'ex presidente francese Nicholas Sarkozy, che non è iscritto nel registro degli ...

