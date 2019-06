Coppie gay, no a procreazione assistita

Non è illegittimo il divieto diper legay contenuto nella legge 40/04 là dove vieta alleomosessuali di accedere alle tecniche dimedicalmente. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che si è riunita in camera di consiglio per discutere le questioni in materia sollevate dai Tribunali di Pordenone e Bolzano. A darne notizia è l'ufficio stampa della Consulta. Si attende ora il deposito della sentenza.(Di martedì 18 giugno 2019)