I concerti di Vasco Rossi a San Siro su Canale5 | il docu-film Siamo Solo Noi – 6 su 6 con

Vasco Rossi : i suoi concerti diventano una catarsi collettiva. Sempre. : Vasco Rossi non è solo il re degli stadi, l’artista n° 1 in Italia e sicuramente d’Europa, ma molto, molto di più. Le sue canzoni hanno una magia tale che creano un’identificazione tale che chi le ascolta le fa sue. Vasco diventa il poeta che scrive e interpreta quello che tu non riesci ad esprimere. Di conseguenza, i suoi concerti diventano una catarsi collettiva… Dopo aver scritto quest’ultima frase, sono andato a vedere sulla Treccani quale ...

Milano : controlli a concerti Vasco - denunciate 52 persone per contraffazione : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano nel corso dell’attività di contrasto alla contraffazione allo Stadio di San Siro in occasione dei concerti di Vasco Rossi ha denunciato 52 persone per i reati di contraffazione e ricettazione. Gli agenti della polizia locale, in servizio nel

Un’impresa i concerti di Vasco Rossi a San Siro ma non è finita : la macchina del rock vola verso Cagliari : I concerti di Vasco Rossi a San Siro sono terminati. La musica del Blasco lascia - per il momento - la scala del rock, con una punta di nostalgia per tutti coloro che sono accorsi ad ascoltare gli insegnamenti di colui che per molti è diventato un maestro di vita. A Vasco non si rinuncia, fa bene al cuore e all'anima. E non importa se il sole è bollente, se la transenna è lontana o vicina o se ci si deve accontentare dell'acustica di una ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Scaletta e ingressi per i concerti di Vasco Rossi a San Siro : indicazioni stradali - biglietti e oggetti vietati : Partono dal 1° giugno, i concerti di Vasco Rossi a San Siro. Dopo la data zero che il rocker di Zocca ha tenuto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, è tutto pronto per l'inizio ufficiale di VascoNonStop Live 2019 con il quale il Blasco raggiungerà anche Cagliari. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, mentre l'apertura dei cancelli è in programma per le 16. La coda per l'ingresso è già iniziata, soprattutto per i fan che hanno ...

Jameson Burt : «Così in America ho stregato Vasco. E adesso apro i concerti per lui» : Jameson BurtJameson BurtJameson BurtJameson BurtJameson BurtJameson BurtJameson BurtJameson BurtJameson BurtHa 31 anni, arriva direttamente da Los Angeles (precisamente da Orange County, quella famosa della serie tv The O.C) e oltre a suonare, bene, è anche un bel tipo. Jameson Burt, un nome (vero) che sa già di musica – «i miei già alla nascita ci avevano visto giusto», dice – è il cantante scelto da Vasco Rossi per aprire i suoi ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Vasco Rossi - Jameson Burt aprirà i suoi concerti : ecco chi è il chitarrista semi-sconosciuto ma dal notevole talento : Vasco Rossi l’ha visto in un bar di Los Angeles e gli ha detto: “Vieni a suonare per me”. Jameson Burt ha aperto e aprirà ogni sera il nuovo tour negli stadi del rocker di Zocca: il concerto con il fan club il 26 maggio, il 27 la data zero a Lignano Sabbiadoro e poi le sei date allo Stadio San Siro di Milano (1-2-6-7-11-12 giugno). Per il cantautore rock californiano nato e cresciuto nella contea di Orange nei sobborghi di Los Angeles è un salto ...

Parcheggi e linee speciali per i concerti di Vasco a Milano - Atm potenzia la rete : info utili e indicazioni : La rete Atm si potenzia per i concerti di Vasco a Milano. Non poteva che essere così, vista la portata dell'evento che il Blasco è pronto a inaugurare dal 1° giugno e che continuerà per 6 attese date fino prima che la grande macchina del tour approdi in Sardegna per la doppietta all'Arena in Fiera di Cagliari. 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno sono le date designate per la leg milanese della tournée per la quale sono attesi 330mila fan. Visti i ...

concerti Vasco Rossi : in prime time su Canale5 il meglio del tour : Vasco Rossi Vasco Rossi suona in prime time su Canale5. Il rocker di Zocca sarà al centro di un docu-concerto in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset a metà giugno. Lo speciale appuntamento raccoglierà il meglio delle sei serate canore che il Blasco terrà a Milano, allo stadio di San Siro, nelle seguenti date: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno (il tour si concluderà poi a Cagliari il 18 e 19 giugno). A darne notizia è Tv Sorrisi e ...