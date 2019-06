Francesca De André senza freni | “Sono fiera della persona che sono”

lanostratv

(Di lunedì 17 giugno 2019)De Andrè incontenibile: colpa di Giorgio Tambellini?De Andrè, dal momento in cui è uscita dalla casa più spiata dagli italiani, è tornata massicciamente sui social, scrivendo decine e decine di post ogni giorno per far capire un po’ il suo attuale stato d’animo ai suoi numerosi fan. E l’ultimo di questi suoi post ha immediatamente fatto molto discutere. Il motivo? In praticaDe Andrè si è sfogata su instagram, asserendotanti peli sulla lingua quanto segue: “Chi pretende e nulla ha da dare, non fa per me. Chi chiede rispetto e non sa cosa sia portarlo, non ha per me i requisiti adatti per stare nella mia vita…” Un post che molti hanno interpretato come una vera e propria frecciata nei confronti del suo ex Giorgio Tambellini, il quale non ci ha pensato due volte a tradirla. Davvero queste sue parole saranno ...

trash_italiano : *Francesca De André eliminata dal #GF16* il pubblico: - trash_italiano : Francesca De André: *respira* tutti: - trash_italiano : Perché non facciamo una sorpresa a Gennaro facendo entrare Francesca De André? #GF16 -