Torvaianica | nel caso dei corpi carbonizzati spunterebbe una terza persona

(Di domenica 16 giugno 2019) Sono tanti, più del previsto, i misteri che porta con sé ildi. Un giallo che col passare delle ore, anziché sbrogliarsi, pare complicarsi: tra le ipotesi possibili, spunta unache potrebbe essere stata a bordo della Ford Fiesta grigia data alle fiamme venerdì mattina 14 giugno in un campo abbandonato di via San Pancrazio, strada al confine tra la località balneare alle porte di Roma e Pomezia. A bordo c'erano Maria Corazza di 46 anni, (da vent'anni in coppia con Maurizio Di Natale, hanno una figlia di 14 anni) e Domenico Raco, 39 anni, amico di famiglia. I due sono rimasti orribilmentenel rogo. l, posizionati su sedili opposti, erano sull'anteriore quello dell'uomo, sul posteriore quello della donna. Il sedile lato guida era aperto, come se qualcuno fosse sceso. Sono stati uccisi prima che l'auto esplodesse, o sono stati bruciati vivi? ...

