Napoli | due ore di protesta dei detenuti nel carcere di Poggioreale | danni a un

Napoli-Bennancer - affare sfumato : il Genoa ha trovato un’intesa di massima - due le contropartite : Sfuma l’obiettivo del Napoli Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, il presidente Enrico Preziosi ha incontrato la dirigenza e il nuovo tecnico a Forte dei Marmi per iniziare a programmare. Andreazzoli non vuole perdere Bennacer e Caputo dell’Empoli per i quali ci sarebbe un’intesa di massima. Come contropartite andrebbero in Toscana Asencio e Candela. Lo riporta Il Secolo XIX Leggi ...

Un professore accusato di aver avuto relazioni con due studentesse minorenni si è ucciso a Napoli : Un professore del liceo Giambattista Vico di Napoli, che si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse, si è ucciso sabato pomeriggio. Il professore, 53 anni, era sposato e aveva due

Cambio modulo Napoli - Il Mattino : “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez” : Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez” Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez”. Stando ai rumors ed alle trattative, non vi è dubbio che Ancelotti pensa ad un Cambio modulo per la prossima stagione. La ricerca di un fantasista ed un esterno offensivo lasciano pensare ad alcune soluzioni tattiche ...

Calciomercato Parma - occhi puntati in casa Napoli : il club emiliano piomba su due giocatori azzurri : Il club emiliano ha messo gli occhi su Ounas e Rog, due profili che stuzzicano eccome il ds Faggiano Lavori in corso in casa Parma, il club emiliano infatti è impegnato a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per mantenere gli standard di qualità mostrati nell’ultimo campionato. Gli occhi del ds Faggiano sono puntati verso Napoli, club con cui è in atto una forte sinergia di mercato. Le parti, oltre a discutere del ...

«Chat hot con due allieve» - arrestato un prof del liceo Vico a Napoli : Un professore, da anni in servizio in un noto liceo cittadino, il Gian Battista Vico di Napoli, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il sospetto di rapporti...

Napoli - insegnante di liceo arrestato per abusi sessuali su due studentesse : È stato arrestato a Napoli un insegnante di liceo accusato di abusi sessuali su due studentesse. Le due ragazze, all’epoca dei fatti, avevano meno di 16 anni. L’attività investigativa era partita subito dopo la denuncia presentata da una delle due vittime. Le sue dichiarazioni hanno poi trovato riscontro negli approfondimenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, anche analizzando i dispositivi telefonici e informatici – posta ...

Sebastiani : “Verratti e Insigne due campioni. Lorenzo resterà al Napoli” : Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è intervenuto a Radio CRC e ha dato il suo parere su Insigne e Verratti dopo la vittoria della Nazionale contro la Serbia, ieri. “Sono due campioni e devono i loro successi a loro stessi, nonostante noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Ieri sera ho provato una soddisfazione immensa. Sapere che questi ragazzi sono partiti da qui per me è un motivo di grande gioia” Sebastiani ha anche parlato del ...