Marc Marquez MotoGP | GP Catalogna 2019 | “Felice di correre in casa | ma la Ducati sarà la

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Per lottare con Marc Marquez dobbiamo vincere” : Il terzo posto del Mugello (Italia) ad Andrea Dovizioso aveva lasciato un po’ d’amaro in bocca. Il nostro portacolori, quindi, guarda al prossimo weekend del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP, con ambizione. Su uno dei tracciati più difficili in calendario, la Ducati dovrebbe consentirgli di lottare per il successo. Nelle ultime due stagioni proprio il “Dovi” e Jorge Lorenzo sono saliti sul podio ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso in cerca di riscatto - Marc Marquez vuol allungare in classifica : Il Circus del Motomondiale volge lo sguardo alla Catalogna, sede del settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló i centauri più veloci del pianeta si contenderanno il successo su uno dei tracciati più difficili da interpretare, sul quale servirà una moto ben bilanciata, veloce in rettilineo ma anche guidabile nei tratti lenti. Andrea Dovizioso è chiamato a dare una risposta. Il forlivese viene dal terzo posto al Mugello e, senza nascondersi ...

Marc Marquez MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Sono carico per la gara di casa ed in piena forma” : Marc Marquez sbarca al Montmelò in vista del Gran Premio di Catalogna 2019 di MotoGP con il chiaro intento di proseguire in questo suo avvio di stagione decisamente positivo. Il campione del mondo, infatti, vola con un ruolino di Marcia che lo vede arrivare al traguardo sempre nelle prime due posizioni. Per cui, nonostante lo “zero” di Austin, la sua andatura gli consente di guidare la classifica del campionato con 12 punti di ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez - un campione che vince anche quando arriva secondo… : Il sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP fa ormai parte degli archivi. Il weekend del Mugello è stato quello del trionfo per Danilo Petrucci, il primo, dal sapore speciale perché davanti al pubblico di casa e in sella ad una moto italiana. Cosa ci può essere di meglio? Se la merita il centauro umbro che ha saputo prevalere con forza, orgoglio e determinazione. In tutto questo però a poter sorridere è anche Marc Marquez. Sì perché sulla carta ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez prosegue nel suo cammino - gli avversari rimangono sempre meno : Il Mugello, nelle previsioni, doveva essere uno dei tracciati meno “ideali” per Marc Marquez che, fino a questo momento, ha dominato in lungo ed in largo la stagione. Una pista nella quale, nella sua gloriosa storia in MotoGP, effettivamente, aveva vinto in una sola occasione. Il campione del mondo in carica, invece, ha dimostrato che anche sul tracciato toscano avrebbe potuto salire sul gradino più alto del podio, se non si fosse ...

Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Un secondo posto importante per la classifica - oggi Petrucci non si batteva…” : Si ferma la serie di vittorie di Marc Marquez che, suo malgrado, deve accontentarsi della piazza d’onore nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Rimane, quindi, un tabù per il pilota spagnolo la gara del Mugello, nella quale ha vinto solamente in una occasione nel lontano 2014. Anche oggi, ad ogni modo, il campione del mondo le ha provate tutte per salire sul gradino più alto del podio ma, come ha spiegato al termine ...

Classifica Mondiale MotoGP 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

Moto2 – Un Marquez trionfa già al Mugello! Il fratellino di Marc si prende il Gran Premio d’Italia : Alex Marquez, fratello minore di Marc, vince il Gran Premio d’Italia. Lo spagnolo si piazza davanti a Marini e Luthi nella gara del Mugello Terminata la gara di Moto3 con il successo di Tony Arbolino, e in attesa dello spettacolo della MotoGp, tocca ai piloti di Moto 2 scendere in pista al Mugello. L’esito della corsa potrebbe essere premonitore: già nella ‘classe di mezzo’ un Marquez trionfa nel Gran Premio d’Italia. Alex Marquez, ...

MotoGP - Risultato Warm-up GP Italia 2019 : Marc Marquez sempre al comando - Ducati e Suzuki inseguono - le Yamaha faticano : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del Warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Marc Marquez è pronto per il colpo da ko - chi riuscirà a fermare lo spagnolo? : Ci sono dei fine settimana del Mondiale di MotoGP nei quali Marc Marquez approccia con la chiara intenzione di fare “a fette” tutti gli avversari. Succede spesso ad Austin oppure al Sachsenring, piste nelle quali domina in lungo ed in largo (a parte la clamorosa caduta del COTA di questo anno) ma, soprattutto, laddove il cinque volte campione del mondo della classe regina ci tiene a mandare dei messaggi agli avversari. In questa ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, Marc Marquez, partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si correrà domenica sul circuito del Mugello. Marquez partirà davanti a Fabio Quartaro (Yamaha Petronas) e

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : Marcel Schrotter beffa Luthi e Marquez in extremis - Bulega 4° - Baldassarri solo 15° : Era additato come uno dei grandi favoriti per le Qualifiche odierne, e così è stato. Marcel Schrotter (Kales Dynavolt), infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto2, la terza della sua carriera, la seconda di questa annata. Sul circuito del Mugello il tedesco ha piazzato il nuovo record proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:51.129, precedendo per appena 40 millesimi il suo compagno di ...

VIDEO Davide Tardozzi MotoGP - GP Italia 2019 : “Marc Marquez è stato scorretto ma non ha violato il regolamento” : Non è tanto piaciuta alla Ducati la condotta nelle qualifiche del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2019 di MotoGP, del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il centauro spagnolo ha infatti sfruttato con grande furbizia e scaltrezza la scia della Rossa di Andrea Dovizioso per ottenere la pole position. Tuttavia, alcune manovre dello spagnolo, come nel primo tentativo in curva-11 rischiando di centrare il “Dovi”, hanno ...