Migranti | “1 151 morti e 10mila riportati in Libia” Le ong all’attacco della politica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Da quando il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato la strategia dei “porti chiusi”, un anno fa, nel Mediterraneo sono1.151 tra uomini, donne e bambini. Oltrepersone, inoltre, sono state riportate forzatamente in Libia. La maggior parte si trova ora rinchiusa in centri di detenzione dove, secondo diversi rapporti dell’Onu, avvengono sistematicamente uccisioni, torture, stupri e violenze. I dati sono denunciati dalle ong Medici senza frontiere e Sos Mediterranee che chiedono di “garantire con urgenza un sistema di ricerca e soccorso in mare adeguato, compreso un coordinamento delle autorità competenti nel Mediterraneo, per evitareinutili”. Salvini aveva dichiarato che grazie alle sue politiche le vittime nel Mediterraneo erano diminuite del 90% nel 2019, equiparando erroneamente i 2 corpi recuperati sulla rotta ...

repubblica : Migranti, le organizzazioni umanitarie: in un anno morte in mare 1.151 persone - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Migranti, Msf e Sos Mediterranee: 1.151 morti in 1 anno 'Si garantisca sistema di ricerca e soc… - LunaAntifascist : RT @RescueMed: Migranti, le organizzazioni umanitarie: in un anno morte in mare 1.151 persone (via @repubblica) -