L’estate comincia nel segno delle Nazionali di calcio Ecco tutti gli eventi sportivi da

domanipress

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Con 40 partite diprogrammate in 30 giorni il calcolo è semplicissimo: l‘estate degli appassionati divivrà, sulle reti Rai, al ritmo di oltre una gara al giorno. Da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio, gli appuntamenti con le rappresentative azzurre saranno tantissimi. Dopo le due vittorie della Nazionale A, entrambe con ottimi ascolti, venerdì 14, torneranno in campo le Azzurre di Milena Bertolini, stavolta a Reims: dopo l’esordio meraviglioso contro l’Australia, il secondo impegno mondiale di Bonansea e compagne sarà contro la Giamaica, la nazionale con l’età media più bassa dell’intera manifestazione. La partita, in programma alle 18.00, sarà trasmessa in diretta su Rai2, con la telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico e le interviste e gli interventi a bordocampo di Giorgia Cardinaletti. Sempre venerdì 14, ma alle 20.30, a Gdynia, ...

dekadanze : RT @xreginleif: Io, in inverno: mi lamento perché fa freddo e piove Io, in primavera: mi lamento perché ho l'allergia Io, in estate: mi lam… - xreginleif : Io, in inverno: mi lamento perché fa freddo e piove Io, in primavera: mi lamento perché ho l'allergia Io, in estate… - manoxmano1 : La febbre del latino americano non passa mai! ?????? Lo sanno bene gli affezionati del @latinfestivalm, che movinterà… -