Verratti | Parigi mon amour | “al PSG sto bene | non vado via Buffon? Amato da tutti

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Marcosarà al PSG anche la prossima stagione: il centrocampista azzurro si trovae parla del recente addio di Gigi, un esempio come calciatore e connazionale “Si è fatto amare da, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, anoi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita“. Lo dice il centrocampista del Psg, Marco, all’indomani dell’ufficialità dell’addio di Gigial clubno. “Giocatori come lui devono decidere loro quando smettere e intraprendere una nuova esperienza -aggiungein conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano-. L’annata è stata bellissima, è stato molto importante per lo spogliatoio anche se non sempre giocava. Dovesse venire qui in Nazionale a ricoprire un ruolo, credo sarebbe un vantaggio“. “Sono a ...

Paquetista : RT @delca_it: Il calciatore della nazionale italiana e del Paris Saint-Germain Marco Verratti ha lasciato la madre dei suoi due figli per l… - cheobravo : RT @GoalItalia: Verratti fedele al PSG, il suo futuro sarà ancora a Parigi: “C’è un progetto che mi fa venir voglia di andare avanti” ???? h… - estornudoauto : RT @GoalItalia: Verratti fedele al PSG, il suo futuro sarà ancora a Parigi: “C’è un progetto che mi fa venir voglia di andare avanti” ???? h… -