Nuoto | Swim Champions Series 2019 Indianapolis | 2 giugno Gabriele Detti | trionfo in

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA streaming della seconda giornata della terza e ultima tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Indianapolis negli Usa.

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 : Margherita Panziera vince i 200 dorso anche ad Indianapolis. L’azzurra in un nuova dimensione : Nello sport, come nella vita, la riconferma è sempre l’elemento più complicato: più le prestazioni sono migliori e maggiori sono le pressioni da gestire. In questo discorso vi rientra Margherita Panziera, oro continentale nei 200 dorso a Glasgow e in crescita esponenziale nell’ultimo biennio. Dall’esperienza nelle acque scozzesi, l’atleta veneta sembra essere entrata in una nuova dimensione e il 2019 sta dando seguito a ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 - Indianapolis. Impresa bis di Margherita Panziera : sconfitta ancora Hosszu. Detti terzo nei 200 stile : Una vittoria, la quarta per l’Italia in questa prima edizione e un terzo posto: questo il bottino azzurro nella prima giornata della tappa finale delle Champions Swim Series che si è disputata nella notte a Indianapolis. Il successo porta la firma ancora di Margherita Panziera che si porta 2-0 nelle sfide dirette con la Iron Lady Katinka Hosszu nei 200 dorso, raggiunge Fabio Scozzoli nel numero di successi conquistati nelle CSS e fa ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della prima giornata della terza e ultima tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Indianapolis negli Usa.

Nuoto - International Swimming League 2019 : Gabriele Detti entra a far parte degli Aqua Centurions capitanati da Federica Pellegrini : E il cerchio si chiude in vista della prossima International Swimming League, circuito di gare di Nuoto alternativo alla FINA a cui sono iscritti tanti campioni della vasca. A far parte di questa manifestazione ci sarà anche il campione del mondo degli 800 stile libero, nonché bronzo iridato ed olimpico dei 400 sl ed a Cinque Cerchi dei 1500 sl, Gabriele Detti. Il livornese, che nel prossimo weekend sarà al via della terza tappa delle ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019. Cartoline da Budapest : Scozzoli e Panziera gli squilli in un week end da ricordare : Fabio Scozzoli che concede il bis sulla distanza olimpica con il personale a quasi 31 anni, Margherita Panziera che si conferma straripante nei 200 dorso andando a vincere a casa di sua maestà Katinka Hosszu con un tempo vicino a quello fatto segnare un mese fa a Riccione che è ancora il migliore al mondo della stagione, Federica Pellegrini che se la gioca con Sarah Sjostrom che anche in piena preparazione vola come se per lei i carichi di ...

Nuoto - Swim Series : Pellegrini seconda nei 200 stile libero - Codia quarto nei 100 farfalla : Federica Pellegrini in forma nelle Swim Series in programma a Budapest, l’azzurra seconda nei 200 stile libero dietro Sarah Sjostrom Ultima giornata della seconda tappa delle Swim Series, in programma a Budapest fino a domenica 12 maggio. Federica Pellegrini è seconda nei 200 stile libero, vinti dalla svedese e vice campionessa olimpica Sarah Sjostrom in 1’56”58. La vincitrice di tutto – preparata al Centro Federale ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA streaming della seconda giornata della seconda tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Budapest in Ungheria.

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Budapest. Pellegrini contro Sjostrom nei 200 stile. Codia e Scozzoli a caccia del colpaccio : Federica Pellegrini contro Sarah Sjostrom sui 200 stile libero alla Duna Arena: è la sfida del giorno nella seconda sessione della tappa ungherese delle FINA Champions Swim Series, il circuito itinerante voluto dalla Federazione Internazionale che si disputa su tre tappe in tre diversi continenti e che ha già offerto grande spettacolo nelle sessioni disputate finora. Sarà OA Sport, sulla sua web tv Sport2u/Irc Sport Tv a trasmettere in esclusiva ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Budapest 2019 : Panziera e Scozzoli vittoriosi e in grande spolvero - Federica Pellegrini terza nei 100 sl : Prima giornata di gare nella seconda tappa delle FINA Champions Swim Series, circuito itinerante che la Federazione Internazionale ha voluto lanciare nel periodo primaverile. Un day-1 in cui le prestazioni di livello non sono mancate e gli azzurri presenti hanno messo in mostra eccellenti prestazioni. Panziera E Scozzoli DA URLO – Nei 200 dorso donne c’era attesa per la nostra Margherita Panziera, detentrice del miglior crono al ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della prima giornata della seconda tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Budapest in Ungheria.

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Budapest. Si parte in diretta streaming su OA Sport : oggi tocca a Panziera - Pellegrini e Scozzoli : Le Champions Swim Series sbarca in Europa per la prima tappa della storia nel Vecchio Continente e per due giorni regalerà spettacolo nella Duna Arena di Budapest, uno dei templi del Nuoto mondiale che ha ospitato la rassegna iridata del 2017 e che ospiterà i campionati europei di maggio 2020. Sarà OA Sport, sulla sua web tv Sport2u/Irc Sport Tv a trasmettere in esclusiva per l’Italia le Champions Swim Series 2019. Il format del circuito della ...

Sarà ancora OA Sport, il portale di attualità Sportiva, disponibile gratuitamente sul web all'indirizzo www.oaSport.it, a trasmettere in chiaro sul web per l'Italia la seconda tappa delle Champions Swim Series 2019, il nuovo evento itinerante varato dalla FINA per la primavera 2019.

Le Fina Champions Swim Series sbarcano in Europa e raggiungono Budapest, ormai meta abituale per i grandi eventi del Nuoto europeo (la Duna Arena, dopo i Mondiali 2017, ospiterà gli Europei 2020 fra un anno esatto). Sabato 11 e domenica 12 maggio si gareggia sulle rive del Danubio e il programma promette spettacolo, campioni in scena e risultati di altissimo spessore. Entrambe le sessioni sono in programma dalle 20 alle 21.30.