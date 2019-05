Moto Z4 | Motorola ci ritenta con un nuovo smartphone modulare

Motorola Moto Z4 : un cellulare espandibile con schermo OLED e camera da 48MP : Da Motorola un nuovo smartphone modulare capace di trasformarsi in un proiettore o in una cassa Bluetooth

Motorola One Vision : nella nostra prova splende la fotocamera - meno la batteria : Il Motorola One Vision è il secondo della famiglia di smartphone di Motorola dotata di Android One ad arrivare in Italia – in vendita dal 1° Giugno – presentandosi con un’importante upgrade dal punto di vista fotografico in quella che è la lineup dello storico produttore americano, oggi parte del gruppo Lenovo. Abbiamo messo alla prova il One Vision nelle ultime due settimane, di seguito troverete le ...

Motorola Moto Z4 è ufficiale e sarà "aggiornabile" al 5G grazie all'apposito modulo Moto Mod: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzi e data di uscita.

Motorola Moto Z4 è apparso su una pagina su Amazon, che ci svela il prezzo e quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questo smartphone

Un elenco di smartphone che Lenovo dovrebbe lanciare nei prossimi mesi ci dice che tra tali device vi saranno anche i Motorola One Pro e One Action

Motorola presenta un nuovo portale dedicato agli aggiornamenti dei propri smartphone, portale che prende posto sul blog tedesco e torna utile per rimanere sempre al corrente su tutte le novità relative al software dei propri smartphone Motorola.

Oggi sono in offerta Huawei P30 Pro, Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy M20. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

Che Motorola stia lavorando a uno smartphone con un design "vecchio stile" non è di certo un segreto, ma ora il presunto Motorola RAZR è comparso in un concept video che potrebbe essere stato utilizzato come demo per la stampa. Nel video, possiamo osservare nel dettaglio quella che dovrebbe essere l'idea su cui si basa il presunto […]

La divisione cinese di Motorola ha annunciato che a giugno lancerà il P50, un prodotto che guardando al passato non dovrebbe essere inedito

Nel corso di un evento svoltosi oggi in Brasile, è stato annunciato Motorola One Vision, con fotocamera frontale inserita nello schermo.

Arriva una pioggia di offerta su smartphone Android One: Nokia 8.1, LG G7 One, Motorola One, Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 9 PureView. Interessati?

Motorola One Vision è sempre più concreto con una sfilza di immagini, e specifiche che ne mostrano tutti i suoi particolari a pochi giorni dalla presentazione. Spunta persino il prezzo e la disponibilità europea ma ancora non c'è nulla di ufficiale.

Motorola One Visione e Motorola Moto Z4 hanno sempre meno segreti grazie ai nuovi render e alle ultime indiscrezioni: il secondo dovrebbe essere passato anche dalla certificazione della FCC.