Un posto al sole anticipazioni | MARIELLA non vuole sposare GUIDO

tvsoap

(Di lunedì 27 maggio 2019) Prosegue a Unalla lunga storia del segreto di(Antonella Prisco), che ancora non dice a(Germano Bellavia) che il piccolo Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) è in realtà suo figlio. Tanti nostri lettori ci stanno scrivendo a proposito dei tempi previsti per questa rivelazione, ma a tal proposito vi abbiamo già anticipato che ci avviciniamo sempre più al momento della verità. Eh sì, pare che ormai manchi davvero poco… Intanto però ci sarà una sorpresa in negativo per il povero, che tra poche puntate chiederà alla sua amata di sposarlo… e si sentirà rispondere di no!!! Da questo rifiuto, per la Altieri partirà tutta una situazione all’insegna dei sensi di colpa: c’entra il fatto di non aver detto ache Lorenzo è suo figlio? Quel che è sicuro è ora che negli “affair” del nostro vigile ci sarà una forte presenza di ...

AngeloTofalo : Il @Mov5Stelle è il più produttivo in #Europa! Il Sole 24 Ore pubblica una ricerca sui partiti più produttivi al P… - nubulina : RT @umanesimo: Nelle zone più ricche d'Italia la Lega è oltre il 50%. Iil 98% della popolazione non vuole cambiare i rapporti di classe in… - Maryhours : RT @umanesimo: Nelle zone più ricche d'Italia la Lega è oltre il 50%. Iil 98% della popolazione non vuole cambiare i rapporti di classe in… -