LIVE Italia-Ecuador | Mondiali Under 20 calcio in DIRETTA | azzurri a caccia della seconda

Radio Italia LIVE il concerto doppio appuntamento il 27 e 29 maggio in diretta su Nove e Real Time : Radio Italia Live il concerto da Milano lunedì 27 maggio e da Palermo sabato 29 maggio su Nove e Real Time e in streaming su DPlayIl più grande evento di musica Italiana gratuito torna in tv e nelle piazze.Radio Italia Live – Il concerto raddoppia dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno con 1,1 milioni e il 6.6% di share solo davanti alla tv (senza considerare le persone in piazza). Lunedì 27 maggio da Milano e sabato 29 ...

LIVE Piazza di Siena 2019 in DIRETTA : nel Gran Premio Roma Lorenzo De Luca guida i tredici italiani in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio Roma del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno 44 gli atleti in gara. Lo scorso anno questa prova vide trionfare Lorenzo De Luca su Halifax vh Kluizebos: dopo ben 24 anni il tricolore è tornato a sventolare nella prova più importante a LIVEllo individuale del concorso ippico capitolino. Il bis sarà impresa ardua, non che il nostro rappresentante non ne sia ...

LIVE Giro d'Italia 2019 - Ivrea-Como in DIRETTA : finale da Giro di Lombardia - occasione per Vincenzo Nibali

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : il giovane italiano vuole partire col piede giusto : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Giro d'Italia 2019 - Quindicesima tappa Ivrea-Como in DIRETTA : La Quindicesima tappa del Giro d'Italia 2019 prevede 232 km da Ivrea a Como. Dopo due tapponi di montagna, oggi i corridori dovranno affrontare un percorso da classica, visto che la Corsa Rosa percorrerà le strade del Giro di Lombardia con un finale che si preannuncia spettacolare. I primi 160 km sono tutti piatti, poi arrivati a Bellagio, ai -70 km, si inizierà a fare sul serio con l'ascesa alla Madonna del Ghisallo, 8,6 km con una ...

LIVE Giro d'Italia 2019 - Saint Vincent-Courmayeur in DIRETTA : battaglia totale - cinque salite durissime - Vincenzo Nibali all'assalto

LIVE Giro d'Italia 2019 - Quattordicesima tappa Saint Vincent-Courmayeur in DIRETTA : La Quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2019 prevede 131 km da Saint-Vincent a Courmayeur. Oggi i corridori dovranno affrontare un durissimo tappone alpino, con ben 5 GPM da superare. Una serie di salite su cui non ci si potrà nascondere e assisteremo quindi ad una grande sfida tra i pretendenti alla maglia rosa, con un altro appassionante duello tra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic. Il primo GPM in programma è quello di Verrayes (6,7 km ...

LIVE Giro d'Italia 2019 - Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : partiti! Le Alpi aspettano la sfida tra i big della Corsa Rosa! 11.29 partiti! Da adesso in poi nessuno potrà più nascondersi! 11.28 Tutti schierati alla linea di partenza. 11.26 Cinque minuti alla partenza della Pinerolo-Ceresole Reale! 11.25 Ma attenzione, perchè attualmente troviamo in maglia rosa Jan Polanc. Tattica perfetta da parte della UAE Team Emirates, che ha sfruttato al meglio la condizione dello ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in DIRETTA : Coppa delle Nazioni - l'Italia insegue uno storico tris : Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L'Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L'Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell'ordine Luca Marziani, ...

LIVE Giro d'Italia 2019 - Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : primo tappone sulle Alpi - Vincenzo Nibali sfida Roglic

LIVE Giro d'Italia 2019 - Tredicesima tappa Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : La Tredicesima tappa del Giro d'Italia 2019 prevede 196 km da Pinerolo a Ceresole Reale. Oggi potremo finalmente vivere lo spettacolo del primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa con i corridori che dovranno raggiungere i 2247 metri del Lago Serrù, dove è posto il traguardo. Il percorso odierno si snoda nella provincia di Torino e al km 40 inizierà la prima difficoltà di giornata, il Colle del Lys, scalato dal suo versante più duro. Si ...

LIVE Italia-Messico 2-1 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : esordio degli azzurrini molto promettente! I ragazzi di mister Paolo Nicolato proveranno a partire con il piede giusto, nonostante le tante assenze dovute all'incombere degli Europei under 21 da giocare in casa e in cui si conta di arrivare fino in fondo. Non ci saranno quindi, tra i tanti, Zaniolo, Tonali e Kean, i tre nastri nascenti del nostro ...