“Chiamatemi ancora Anza” – Pubblicato lo scritto autobiografico di Sara | la struggente

(Di domenica 26 maggio 2019), loracconto diAnzanello A soli sei mesi dalla scomparsa della campionessa del mondo di volleyAnzanello, la Santelli editore pubblica postumo “ChiamatemiAnza”,dinato dal desiderio di raccontare la storia della propria vita, con il contributo straordinario della sua famiglia. Una storia costellata di successi: carriera iniziata nel 1995 in serie A2, nel 1998 porta a casa la prima medaglia d’oro con la nazionale italiana Under 19, vince poi con la maglia azzurra l’Oro ai Mondiali (2002) e 2 Coppe del Mondo (2007, 2011) oltre al premio personale “Miglior Muro” al World Grand Prix (2006) e non si arresta fino ad arrivare a essere considerata tra le più quotate giocatrici di pallavolo nel panorama sportivo italiano ed internazionale. Ma è anche una storia di cadute, di ...

