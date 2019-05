Golf – Made in Denmark | Wiesberger sale in vetta dopo il terzo giro | Edoardo Molinari

Golf - Eurotour – Schwab leader del Made in Denmark : Edoardo Molinari 11° : Eurotour, in Danimarca Schwab leader, Edo Molinari 11°. Passo indietro per il campione uscente Wallace, 21/o. Rimonta per Migliozzi (30°) e Pavan (49°) Edoardo Molinari, 11° con 139 (66 73, -3) colpi, è rimasto in alta classifica nel secondo giro del Made in Denmark (European Tour). Tra i leader della competizione dopo il primo round, il torinese a Farsø è chiamato a recuperare cinque colpi all’austriaco Matthias Schwab (134, -8), ora da ...

Golf - European Tour 2019 : Edoardo Molinari nel quintetto al comando del Made in Denmark dopo la prima giornata : Si è concluso il primo giro del Made in Denmark presented by FREJA, appuntamento dello European Tour 2019 che vede al via diversi esponenti di primo piano del Golf internazionale sul percorso del Himmerland Golf & Spa Resort di Farso, in Danimarca. La giornata è stata sicuramente positiva per diversi italiani presenti, a cominciare da Edoardo Molinari che ha chiuso in testa alla classifica in compagnia degli inglesi Paul Waring, Matthew ...