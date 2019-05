F1 | GP Monaco 2019 | quando la Ferrari si fa male da sola Il patatrac del Q1

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Le qualifiche del GP didi F1 scivolano via con l’ennesima mesta immagine di questo inizio di stagione della, un Charles Leclerc incredulo che scuote a ripetizione la testa a pochi secondi dalla fine della prima fase, eliminato. Tanti son i fattori che possono essere chiamati in causa in una disfatta di tale portata ma alla fine tutti riconducono a una gestione scellerata da parte del muretto che in questi primi GP delè sembrato in totale confusione, rischiandonon era il caso di farlo e restando invece remissivoera richiesto un guizzo di creatività supplementare. Ma andiamo con ordine, la cronaca del fattaccio. Sebastian Vettel non riesce a trovare un buon giro col primo set di gomme, anche perché concentrato a ritrovare le giuste sensazioni dopo il contatto della mattina con le barriere della Sainte Devote; il tedesco fatica, rischia, ...

SkySportF1 : ? Colpo di scena in casa @ScuderiaFerrari ? #Vettel mette fuori @Charles_Leclerc ? - SkySportF1 : ? Seconda pole in carriera a Monaco per @LewisHamilton ?? E nuovo record della pista I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Colpo di scena? ? #Vettel a muro in Curva 1 ? -