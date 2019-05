Successo di critica e al box office per “Solo cose belle”

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) Con oltre 120mila euro di incasso nei primi due week-end di proiezione, più di 40 passaggi in multi programmazione, sold out nelle principali città italiane - tra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze - e il plauso da parte dellaitaliana, "Solobelle" di Kristian Gianfreda ha realizzato anche un significativo risultato in termini di media copia al box, con un incasso di oltre 3mila euro. "E' un grandeper un film indipendente che nei primi 12 giorni di programmazione in 40 sale, ha ottenuto un grande coinvolgimento da parte del pubblico", ha spiegato il regista."Il film - ha continuato - è un antidoto a questo momento storico così saturo di tensioni e contrapposizioni. Ed è stato proprio questo ad attrarre gli spettatori: 'Solobelle' denuncia il male additando il bene, fa leva sul bello per far rinunciare al brutto. Il film porta lo spettatore in una ...

