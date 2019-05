Scarpa d’Oro – È Messi il re dei bomber! Quagliarella sul podio | Cristiano Ronaldo fuori

Salah Scarpa d’Oro della Premier - ma a prendersi la scena ad Anfield è la figlia [VIDEO] : Nonostante la delusione di aver perso la Premier League a vantaggio del Manchester City, in casa Salah c’è spazio per i sorrisi: Mohamed, il padre, è diventato Scarpa d’Oro del campionato, vincendo il Golden Boot. L’egiziano ha chiuso il 2018-2019 a quota 22 reti, alla pari con Mané e Aubameyang. Ma il vero show ad Anfield l’ha fatto la figlia Makka. Dopo i festeggiamenti, al momento di uscire dal campo, la piccola ha ...

Classifica Scarpa d’Oro - dopo la tripletta di ieri Mbappé insidia Messi : Una tripletta che vale il consolidamento in testa alla Classifica marcatori e un bel passo in avanti nella corsa alla Scarpa d’Oro per Mbappé. Leo Messi con 33 gol resta saldo in vetta alla graduatoria che premia il più prolifico bomber d’Europa, ma l’attaccante francese dei parigini dopo la sontuosa prestazione di ieri sera al Parco dei Principi, condita con i tre gol, adesso bracca da vicino l’argentino con 30 ...