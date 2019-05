Europee | l’appello per La Sinistra dei 5 stelle delusi | “Soluzione per alleanza M5s-Pd

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Hanno sostenuto il Movimento 5pubblicamente. Ma sono rimastidal governo con la Lega. E adesso lanciano un appello: allegli elettori grillinivotino per La. È un vero e proprio invito al voto quello di Aldo Giannuli, politologo e storico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e Ivano Marescotti, attore e regista teatrale. I tre ormai ex sostenitori de 5hanno scritto una dichiarazione pubblica per spiegare i motivi della scelta per le elezioni. “Noi – scrivono – abbiamo sostenuto, militato o anche semplicemente collaborato con il M5s, convinti che potesse essere una valida via d’uscita dal sistema della seconda Repubblica ed il portatore di interessi popolari da troppo tempo disattesi. Dopo, l’innaturaledi governo con la Lega ha spento – almeno per ora – queste speranze e ne fanno fede i ...

