«Toy Story 4» | il nuovo trailer | fra nostalgia e risate

Sneaker - la collezione di Adidas ispirata a Toy Story : Le nuove Sneaker preferite di Woody e Buzz Lightyear sono pronte a fare il loro debutto. Chissà, magari per puntare «verso l'infinito e oltre», verrebbe da supporre. Per celebrare l'uscite nelle sale di Toy Story 4, infatti, Pixar e Adidas hanno deciso di collaborare per una nuova, speciale serie limitata di calzature che andrà a inserirsi nella line-up delle UltraBoost 19, come anticipato dalle immagini pubblicate ...

Toy Story 4 personaggi - tutti i grandi ritorni e nuovi arrivi del sequel Pixar : Bo Peep non desidera più un padrone , non vuole più giocare con i bambini, ma vuole esplorare il mondo e vivere secondo le sue regole. Questo ovviamente sarà un punto di rottura per Woody, che prova ...

Mondo pupazzo : le star di Toy Story diventano grandi : OAKLAND - Quando penso al futuro dell'animazione mi vengono le vertigini'. Il produttore Mark Nielsen funziona come Woody, il cowboy giocattolo di Toy Story: se tiri un anello, ti racconta tutto. La ...

Toy Story 4 : i protagonisti del film Pixar nei nuovi character poster : Nel 1995 Toy Story " Il Mondo dei Giocattoli rivoluzionò il cinema d'animazione come primo lungometraggio interamente realizzato con la computer grafica. Il film ottenne il più alto incasso di quell'...

Amici riuniti nel nuovo poster di Toy Story 4 : ... che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo. Toy Story 4 arriverà nelle sale Usa il 21 giugno 2019. In Italia il 27 giugno. Reunited. Here's the all-new poster for #...

Cristiano Ronaldo e la “maledizione di Toy Story” : Intendiamoci: ci sarebbero modi più seri – e afflitti, per buona parte dei tifosi d’Italia – di parlare della disfatta della Juventus nei quarti di finale della Uefa Champions League, la coppa da cui martedì sera è stata clamorosamente eliminata dall’Ajax. La squadra di Amsterdam – più giovane, più determinata e, alla fine dei 180 minuti di gioco complessivi di andata e ritorno, capace di segnare più gol della squadra torinese – ha ...

Disneyland Paris Toy Story - 11 giorni per celebrare il nuovo film Pixar : Per vivere avventure nel mondo dei giocattoli vi basterà recarvi nella Toy Story Playland al parco Walt Disney Studios , un'area pensata appositamente per le famiglie in cui tutte le attrazioni sono ...

Nuovo poster - e nuovo trailer italiano - per Toy Story 4 : ... che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo. Toy Story 4 arriverà nelle sale Usa il 21 giugno 2019. In Italia il 27 giugno.