Tour Eiffel evacuata | «Un uomo la stava scalando a mani nude» Arrestato al terzo piano

Evacuata la Tour Eiffel : fermato un uomo che stava cercando di scalarla : La Tour Eiffel è stata Evacuata questo pomeriggio dopo che un misterioso individuo è stato avvistato mentre scalava il monumento, fra il 2° e il 3° piano. Lo ha annunciato la direzione, che ha subito fatto chiamare pompieri e forze di pronto intervento. In baso a quanto riporta l’account Twitter ufficiale del monumento francese “La Torre Eiffel è attualmente chiusa fino a nuovo avviso. Per evitare una lunga attesa, consigliamo ai ...

Scala a mani nude la Tour Eiffel e minaccia il suicidio - turisti evacuati : La Torre Eiffel è stata evacuata e chiusa ai visitatori dopo che un uomo è stato avvistato mentre si stava arrampicando. Era quasi arrivato al 3/o piano della torre - a 276 metri da terra - a mani nude e senza l’aiuto di corde o attrezzature particolari. Per motivi di sicurezza, il monumento è stato completamente evacuato dai numerosi turisti prese...

