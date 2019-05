I dipendenti rilevano il panificio di Terni fallito con il sussidio di disoccupazione

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ilicenziati investono la loro indennità diper rilevare l’azienda fallita e riescono a salvare posti di lavoro e produzione. Succede allaPan di Amelia, in Umbria, dove 25 dei 150hanno deciso di utilizzare la loro Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego, ndr), per salvare la società e creando una cooperativa. “Siamo stati licenziati e abbiamo ricevuto ilche ti assiste per due anni in attesa di lavoro. Noi abbiamo preferito richiederlo tutto subito e abbiamo messo 12mila euro a testa. Così abbiamo salvato il posto di lavoro per tutti noi”, racconta Marco Piciucchi, responsabile del reparto manutenzione, a Il Fatto Quotidiano.Scrive il quotidiano:Piciucchi è uno dei lavoratori che ha creduto nella proposta di creare una cooperativa nata dall’intuizione del ...

