romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-05-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA. RIAPERTA AL Traffico VIA LANUVIO ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL Traffico ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE. SEMPRE CHIUSA AL Traffico VIA LANUVIO A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI GUIDA SENZA PROBLEMI ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE NEL QUARTIERE TUSCOLANO MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LANUVIO PER ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 13 : 30 : Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti per incidente in via Tor di Quinto altezza di via Federico Caprilli in zona Vitinia causa un allagamento è chiusa via Fiume Aldo tra Piazza Stanlio e Ollio e via Ostiense si sta per concludere la ventesima edizione della Race for the cure per la lotta ai tumori del seno ancora rallentamenti nella zona del Circo Massimo a Centocelle festa patronale chiusa al Traffico Piazza San Felice da ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 12:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A TRASTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELL’EMPORIO. NELL’INCIDENTE È RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO AMA ALLE 12:00 A SAN PIETRO LA REGITA DEL REGINA COELI E A SEGUIRE LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO . POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico AL TERMINE DELLA CERIMONIA AL CIRCO MASSIMO ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE CHIUSA LA NUOVA GALLERIA VERSO SAN GIOVANNI PER INCIDENTE ALLE 12:00 A SAN PIETRO LA REGITA DEL REGINA COELI E A SEGUIRE LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO . POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico AL TERMINE DELLA CERIMONIA AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI PER LA VENTESIMA EDIZIONE ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 10:20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE IN TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA INCIDENTE CON CODE ANCHE ALLE PORTE DELLA CITTÀ SULLA VIA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E CASTEL PORZIANO IN DIREZIONE Roma. AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 09:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA 12 Roma-CIVITAVECCHIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA SUPERSTRA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 08:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA, NESSUN PROBLEMA DA SEGNALARE. AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR THE CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO; PARTENZA ALLE ORE 10 DA PIAZZA BOCCA DELLA VERITà. DUE I PERCORSI, UNA CORSA COMPETITIVA DI 5 KM E UNA ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 07:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR THE CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO; DUE I PERCORSI UNO DI 5 KM E L’ALTRO DI 2 KM TRA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA , PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI ...
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD RALLENATMENTI E CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA PER SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma ...
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 18.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE PER UN INCIDENTE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma. CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA DA VIA FILIPPO FIORENTINI A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 18-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE LUNGO L’ INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, SENZA PARTICOLARI DISAGI. A MONTEVERDE POSSIBILI DISAGI PER ALLAGAMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA DEL CASALETTO ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE. IN CENTRO, TRA PIAZZA DELLA ...