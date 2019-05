Risultati Serie A | 37^ giornata | diretta live a partire da domani

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019)A – 37° e penultimo turno diA, in scena nel weekend. Vicina al termine la stagione regolare, che ha già sancito i verdetti relativi allo scudetto e a due retrocessioni. Si gioca per determinare le altre due squadre che parteciperanno alla Champions, chi entrerà in Europa League con il cerchio che si restringe dopo la vittoria in Coppa Italia della Lazio e quale sarà l’ultima squadra a far compagnia a Frosinone e Chievo inB. Importanti i tre match di: impegni casalinghi con vista salvezza per Udinese e Genoa, trasferta a Sassuolo per la Roma. Lotta serrata alle 15 tra Empoli e Torino mentre il Parma ospita la Fiorentina. Alle 18 il Milan riceve il Frosinone, mentre alle 20.30 i due big match di: Juventus-Atalanta e Napoli-Inter. Il monday night è Lazio-Bologna.A SABATO ore 15:00 Udinese-Spal ore 18:00 ...

