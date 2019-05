Glifosato | terza batosta per Bayer Ora i cittadini europei vogliono risposte

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) E sono tre! Dopo la sentenza nel processo intentato dal signor Dewayne Johnson, il giardiniere ammalatosi di un linfoma non-Hodgkin anche a causa dell’esposizione al RoundUp; dopo quella nella causa incardinata dal signor Andrew Hardeman, agricoltore californiano, anch’egli colpito dallo stesso terribile male; è arrivato qualche giorno fa il terzo provvedimento contro Monsanto in: quello nel procedimento in cui erano ricorrenti i signori Alva e Alberta Pilliod, affetti da un cancro. Sentenze di condanna, ovviamente. In tutti e tre questi giudizi, le Corti, sulla scorta di “evidenze preponderanti”, hanno sancito che l’esposizione al– contenuto nel celeberrimo RoundUp, prodotto ammiraglio della fu multinazionale di Saint Louis – cui sono state sottoposte per anni queste persone, è stato “un fattore sostanziale nella causazione” delle rispettive patologie ...

Mov5Stelle : La terza condanna per #Bayer è uno tsunami: l’Europa adesso deve bandire il #glifosato - Isa_Adinolfi : #M5S sostiene la linea per un’agricoltura 100% biologica??Per arrivare a questo obiettivo bisogna bandire le sostanz… - DalilaNesci : La terza condanna per Bayer è uno tsunami: l’Europa adesso deve bandire il glifosato -