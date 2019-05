LIVE Giro d’Italia 2019 | Prima tappa in DIRETTA | cronometro individuale Bologna in tempo

LIVE Giro d’Italia 2019 - Prima tappa in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via oggi con una cronometro individuale a Bologna. La Prima tappa di questa 102ma edizione della Corsa Rosa regalerà subito spettacolo con un’impegnativa prova contro il tempo di 8 km. La partenza sarà situata in Piazza Maggiore e dopo una Prima parte tutta pianeggiante, i corridori dovranno affrontare la salita verso il Santuario di San Luca. Questa ascesa, che cateterizza il Giro dell’Emilia, è lunga 2,1 ...

LIVE Italia-Spagna Under17 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurrini vogliono il primato del girone D! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

LIVE – Non è la D’Urso : la voce di Caltagirone è stata camuffata : Perizia Vocale Caltagirone - Live La voce di Mark Caltagirone, sentita la scorsa settimana a Live – Non è la D’Urso, è stata volutamente camuffata. E’ questo ciò che è emerso ieri sera durante l’ottava puntata del programma condotto da Barbara D’Urso. Quest’ultima, per capire se il futuro marito di Pamela Prati avesse parlato con lei distorcendo il suono della sua voce con un’App, ha fatto eseguire una ...

Ascolti tv : gli effetti delle nozze Prati-Caltagirone su «LIVE – Non è la D’Urso» : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Pareva una vittoria annunciata e, invece, non è stato così. L’effetto delle presunte nozze di Pamela Prati con il fantomatico Marco Caltagirone non regalano a Live – Non è la D’Urso gli Ascolti che probabilmente la produzione si aspettava. Anzi. La puntata andata in onda l’8 maggio, che ha raccolto le testimonianze, fra gli altri, di ...

LIVE - non è la d'Urso - i risultati della perizia sulla voce di Marco Caltagirone : "È stata manipolata" : Torniamo a parlare di Pamela Prati e del suo chiacchieratissimo matrimonio, ancora non celebrato. Dopo l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, siti e giornali si sono chiesti se la voce dell'uomo che è comparso in trasmissione la scorsa settimana col nome di Marco Caltagirone fosse stata manipolata da alcuni software. La squadra del talk show di Barbara d'Urso si è affidata a un tecnico che collabora con la Procura di Napoli per una ...

