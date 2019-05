Masters 1000 Madrid 2019 | Andreas Seppi primo italiano a scendere in campo

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala Nadal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fognini rientra e vuole avvicinare la top ten. Tabellone complicato per gli azzurri : Il Masters 1000 di Madrid segna il ritorno in campo di Fabio Fognini. Il ligure è fermo per un infortunio alla coscia dalla meravigliosa finale di Montercarlo e rientrerà proprio sulla terra rossa spagnola. L’obiettivo del nativo di Arma di Taggia è quello di provare a ripetere il cammino nel Principato o comunque di ottenere un risultato importante che possa avvicinarlo alla top ten. Ovviamente resta l’incognita della condizione ...

Masters 1000 Madrid 2019 : il tabellone di Fabio Fognini. Gli avversari e il possibile cammino del ligure : Dopo il trionfo di due settimane fa a Montecarlo Fabio Fognini tornerà finalmente in campo nel Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid come decima testa di serie del torneo. Vediamo chi saranno i suoi avversari nei primi turni, provando anche a guardare più lontano, e cioè dai quarti di finale in poi. Va detto subito che il ligure di Arma di Taggia, che compirà 32 anni fra 20 giorni esatti, è nello stesso quarto di finale di Roger Federer e che ...

Masters1000 Madrid 2019 - il Tabellone : Fognini pesca Edmund - Cecchinato trova subito Schwartzman : Appena effettuato il sorteggio del Tabellone di singolare maschile del torneo di Madrid: il Masters 1000 iberico offre spunti interessanti già in sede di primo turno, dal quale sono esentate le prime otto teste di serie, che entreranno in gioco già ai sedicesimi di finale. Andiamo a scoprire chi incontreranno gli azzurri. Saranno tre gli italiani, tutti in campo sin da subito, sebbene due di loro siano teste di serie: Fabio Fognini, numero 10, ...

Tennis - Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 : possibile semifinale Djokovic-Federer. Fognini - Seppi e Cecchinato nella parte alta - debutto canadese per Nadal : E’ stato effettuato pochi minuti fa il Sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario Tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4. La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Matteo Berrettini si cancella dalle qualificazioni : Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare alla disputa delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, che prenderanno il via nella giornata di domani per quel che concerne il settore maschile. Il romano, infatti, è ancora in corsa nel torneo ATP 250 di Monaco, in Germania, dove giocherà nel pomeriggio i quarti di finale contro Philipp Kohlschreiber. Essendo, inoltre, proveniente da una striscia di sette vittorie consecutive, appare chiaro il ...

Tennis - Masters 1000 Madrid : Juan Martin del Porto ancora a rischio forfait : Prosegue il 2019 travagliato di Juan Martin del Potro. L’argentino, che ha giocato per l’ultima volta a febbraio nei quarti di finale di Delray Beach, non sa ancora se sarà in grado di partecipare al Masters 1000 di Madrid. Se, per una volta, il polso ha dato tregua al classe 1988, in questa annata è il ginocchio ad aver fatto le bizze per il nativo di Tandil, tanto da aver messo del Potro di fronte alla scelta se operarsi, o ...

VIDEO Fognini-Lajovic - Highligts e sintesi della Finale del Masters1000 di Montecarlo. Trionfo azzurro : Fabio Fognini è il primo italiano a vincere un Masters 1000, conquistando il titolo di Montecarlo 51 anni dopo Nicola Pietrangeli. Ieri il circo e lo spettacolo hanno lasciato spazio al pragmatismo. L’azzurro era il giocatore più forte ed ha vinto meritatamente contro il serbo Dusan Lajovic, pur con qualche acciacco (problemino alla coscia nel corso del confronto). Le magie ce le siamo godute in quantità industriale contro Rafael Nadal ed ...

Fabio Fognini e il suo palmares - Masters 1000 Montecarlo memorabile. 9 tornei vinti e gli Australian Open in doppio… : Questa è la Pasqua di Fabio Fognini, lo sportivo italiano del giorno, l’uomo capace di regalarci una gioia indimenticabile e di farci volare in alto: il ligure ci ha regalato un’impresa memorabile conquistando il Masters 1000 di Montecarlo e diventando così il primo italiano capace di imporsi in un torneo della massima fascia (dopo quelli dello Slam). Il 31enne ha surclassato Lajovic nella finale sulla terra battuta del Principato ma ...

VIDEO Fabio Fognini alza al cielo il trofeo - ha vinto il Masters 1000 Montecarlo! La premiazione del Re : Fabio Fognini alza al cielo il trofeo, il Masters 1000 di Montecarlo è suo! Il tennista ligure si è imposto nel prestigioso torneo del Principato e ha festeggiato sulla terra battuta che affaccia sulla Riviera: il 31enne ha compiuto un’impresa epica diventando il primo italiano capace di imporsi in un “1000” e facendo suonare l’Inno di Mameli in questa località dopo addirittura 51 anni dall’ultimo sigillo di Nicola ...

Masters 1000 Montecarlo 2019 : un titolo che vale una carriera. La trionfale cavalcata di Fabio Fognini : Finalmente Fabio Fognini! Cinquantuno anni dopo la terra rossa di Montecarlo si tinge d’azzurro e lo fa grazie ad un ragazzo che vive a pochi chilometri dal Principato, in quello che per lui è praticamente il torneo di casa. Il nono titolo della carriera è sicuramente il più bello, il più importante ed il significativo per Fognini, che è diventato il primo italiano della storia a vincere un Masters 1000. Sembrava essere una stagione ...

Masters1000 Montecarlo 2019 - Fabio Fognini regala all’Italia un trionfo che mancava dal 1968! : 51 anni. Tanti ce ne sono voluti perché un italiano tornasse a vincere il torneo di Montecarlo. Il nome è quello di Fabio Fognini, che a 31 anni si è regalato la più grande soddisfazione della carriera fino a questo momento. Dopo la premiazione, il ligure ha avuto modo di trascorrere qualche momento con l’ultimo nostro giocatore a vincere nel Principato: Nicola Pietrangeli, che in molti ritengono, e probabilmente non a torto, il maggior ...

Masters 1000 Montecarlo - Fognini : 'Dedica a mamma e Flavia che mi sopporta' : Ha un allenatore che mi ha lanciato nel mondo professionistico, mi ha fatto giocare la mia prima finale, è uno dei migliori coach al mondo. Ero preoccupato, è difficile gestire le emozioni. Ho ...

Quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini vincendo il Masters 1000 di Montecarlo? Cifra milionaria per il Re del Principato : Fabio Fognini si è incoronato Re di Montecarlo, il ligure è diventato il primo italiano a vincere un Masters 1000 della storia e si è imposto nel Principato dopo addirittura 51 anni dall’ultimo sigillo posto da Nicola Pietrangeli. Il 31enne ha completato una settimana strepitosa: dopo aver annichilito Alexander Zverev e Rafael Nadal (numero 2 e 3 del mondo), ha surclassando Lajovic nell’atto conclusivo sulla terra battuta e si è ...