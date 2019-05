Grande Fratello | accusa da censura a Ivana Icardi | Gli ha leccato l' orecchio

Grande Fratello - Biagio D'Anelli e le corna alla De Andrè : come lo inchiodano in diretta tv : Dopo le foto riguardo al tradimento da parte del fidanzato di Francesca De Andrè fuori dalla casa arriva la conferma e i dettagli. L’argomento è stato a lungo dibattuto nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, durante la quale sono emersi nuovi dettagli sulle foto che per la prima volta hanno

Grande Fratello - la lettera che sconvolge la vita di Serena Rutelli : spunta il fratello mai conosciuto : Le vicende familiari di Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli diventano sempre più complicate. Dopo la lettera della madre biologica, oggi clochard, che la concorrente ha deciso di non incontrare nella scorsa puntata del Grande fratello, arriva adesso una nuova le

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : arriva Daniele Interrante : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni quinta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quinta puntata ...

Grande Fratello 2019 - 5a PUNTATA/ Diretta ed eliminato : Kikò chiamato ad una scelta? : GRANDE FRATELLO 2019, Diretta ed eliminato quinta PUNTATA, 6 maggio: confronto tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio per Gennaro?

Grande Fratello. Il figlio di Kikò commenta la diretta di Domenica Live contro Ambra : “zitta stratega!” Leggi le sue parole : Francesco Nalli, figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli, è tornato ad attaccare (molto duramente) Ambra Lombardo, colpevole di aver baciato – dopo essere stata eliminata – Kikò al Grande Fratello. Secondo il parere... L'articolo Grande Fratello. Il figlio di Kikò commenta la diretta di Domenica Live contro Ambra: “zitta stratega!” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 2019 : ospiti - anticipazioni ed eliminati di stasera 6 maggio : Grande Fratello 2019: ospiti, anticipazioni ed eliminati di stasera 6 maggio stasera 6 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’urso giunge al suo quinto appuntamento con ancora tante sorprese e ospiti speciali. La settimana scorsa è toccato ad Ivana Icardi, in nomination con Daniele Dal Moro, Erica Piamonte, Francesca De André, Michael Terlizzi e Mila Suarez, ...

Grande Fratello - “sono il fratello biologico di Serena Rutelli” : la rivelazione in una lettera a Barbara D’Urso : Barbara D’Urso ha ricevuto una nuova lettera per Serena Rutelli. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande fratello, cosa che le sta dando Grande visibilità e che sta facendo emergere il suo passato. Lunedì scorso la ragazza aveva infatti ascoltato in diretta le parole che le aveva scritto la sua madre biologica, oggi una clochard, che in una lettera inviata alla ...

GAETANO ARENA LASCIA IL Grande Fratello 16?/ Amore in corso con Erica : Perché GAETANO ARENA vuole LASCIAre la casa del GRANDE FRATELLO 16? Il collaboratore di Fabrizio Corona sta valutando la possibilità di abbandonare il gioco

Grande Fratello 2019 - bacio appassionato tra Mila Suarez e Martina Nasoni : la reazione dei coinquilini : La passione è alle stelle al Grande Fratello 16. Dopo i baci saffici tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte, ecco che anche Mila Suarez e Martina Nasoni si scambiano effusioni al...

Sarà lei a decidere! Al Grande Fratello spunta la madre biologica di Serena Rutelli : Mancano ancora poche ore prima che Serena Rutelli venga informata di cosa sta accadendo fuori dalla casa più spiata d’Italia e perché tutti gli occhi sono puntati su di lei e sulla lettera segreta che la madre biologica ha inviato a Barbara D’Urso. La concorrente del GF 16, che lavora in un centro estetico della capitale, è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli insieme alla sorella Monica all’età di 7 anni dopo essere state ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè contro Erica. C’entra Gennaro? : Gennaro Lillio e Erica Piamonte in crisi al Grande Fratello 2019? I triangoli sentimentali continuano ad essere al centro della sedicesima edizione del Grande Fratello. Il programma condotto da Barbara d’Urso quest’anno ha visto al centro della trama rosa Gennaro Lillio. Il modello, ex di Lory Del Santo, dopo una parentesi con Mila Suarez, avrebbe messo gli occhi anche su Erica Piamonte, e sarebbe nato un rapporto speciale con ...

Grande Fratello - Daniele Interrante pronto ad entrare nella casa : "Sarò una bomba ad orologeria” : L’ex tronista varcherà la famosa porta rossa per confrontarsi con Guendalina Canella e Francesca De Andrè.

Grande Fratello 16 - puntata 6 maggio 2019 : anticipazioni : Oggi, lunedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il quinto appuntamento con il Grande Fratello 16, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.Al televoto, a rischio eliminazione, Daniele, Cristian, Kikò, Serena e Mila. Chi tra loro dovrà abbandonare il gioco?prosegui la letturaGrande Fratello 16, puntata 6 maggio 2019: ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo parla di Kiko Nalli e risponde a Tina Cipollari : Fa discutere la nascente storia tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Se la coppia ha già dei fan soprattutto dopo il bacio che i due si sono scambiati nella quarta puntata del Grande Fratello, quando lei è rientrata in casa per una breve visita all’hairstylist, qualcun altro storce il naso, ed è questo il caso della ex moglie Tina Cipollari. L’intervista di Tina Cipollari contro Ambra Lombardo In una recente intervista ...