Genoa | Preziosi | Siamo un club sano Ma resta l' ipotesi cessione

Genoa - Preziosi pronto a cedere : “Ma nessuna trattativa in corso” : Il Genoa è in vendita, ma non c’è per ora nessuna trattativa in corso. Le conferme, dopo le parole del presidente Enrico Preziosi, sono arrivate anche dall’ad del club rossoblu Alessandro Zarbano. “L’interesse del maggior azionista di vendere la società, anche se al momento non ci sono trattative in corso”, ha detto l’ad durante l’assemblea […] L'articolo Genoa, Preziosi pronto a cedere: “Ma ...

Genoa - assemblea tifosi contro Preziosi : ANSA, - GENOVA, 29 APR - I tifosi del Genoa si sono dati appuntamento giovedì 2 maggio al porto di Genova per l'assemblea pubblica promossa da Ultrà Genoa Cfc 1893, per decidere "le prossime ...

Il Genoa guarda al domani - ci sarebbe anche Semplici tra le idee di Preziosi : Dopo il Pisa, la Fiorentina Primavera e la Spal la prossima panchina di Leonardo Semplici potrebbe essere quella del Genoa. Un'ipotesi tornata di moda in queste ultime ore, con l'annuncio di Gianluca Di Marzio di Sky Sport che ha spiegato come Preziosi stia tenendo in considerazione il tecnico dei biancazzurri per il futuro del Genoa. Sembra evidente che Cesare Prandelli non abbia convinto a fondo e oltretutto non si possono nemmeno escludere ...

Ultras Genoa annunciano : “Non entreremo a Ferrara” - continua la protesta contro Preziosi : Proseguirà anche domenica prossima a Ferrara in occasione della gara Spal-Genoa la protesta degli Ultras Genoa 1893 e dell’Acg, l’associazione club Genoani. Come accaduto sabato scorso, quando per Genoa-Torino al Ferraris sono rimasti fuori dall’impianto oltre la metà degli abbonati, anche contro la Spal i tifosi del Genoa diserteranno il settore a loro dedicato. Questo il comunicato: “La tifoseria organizzata non ...

Genoa - i conti sono ok e Preziosi aspetta offerte per vendere : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport lunedì prossimo in casa Genoa sarà una giornata importante. Il cda sarà chiamato ad approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre. I conti sono a posto e, nonostante la protesta dei tifosi che ...

Genoa - Preziosi ha deciso : confermato Prandelli : GENOVA - Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa . Il presidente Enrico Preziosi ha fugato ogni dubbio ed ha confermato la propria fiducia all'ex commisario tecnico della Nazionale italiana . ...

Genoa - vertice con Preziosi : fiducia a Prandelli : GENOVA - Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa . Il presidente Enrico Preziosi ha fugato ogni dubbio ed ha confermato la propria fiducia all'ex commisario tecnico della Nazionale italiana . ...

Genoa - vertice Preziosi-Prandelli : nessun ribaltone - fiducia all'ex c.t. : fiducia a Cesare Prandelli, nessun ribaltone. Il presidente Enrico Preziosi, dopo un colloquio con il tecnico rossoblù Cesare Prandelli, avvenuto questa sera e appena concluso, ha deciso di confermare ...

Clamoroso dietrofrónt in casa Genoa - Preziosi conferma Prandelli : Secondo quanto riporta Sky Sport, e in particolare Gianluca Di Marzio, alla fine il presidente Preziosi avrebbe deciso di dare fiducia a Prandelli. Nonostante il susseguirsi di voci di un possibile esonero con Ballardini pronto a tornare sulla panchina rossoblù, dopo ore di riflessioni il numero uno del Genoa ha deciso di confermare Cesare Prandelli. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre ...

Calcio - Genoa : Preziosi potrebbe richiamare Ballardini ed esonerare Prandelli : Il solito Preziosi, sempre pronto al ribaltone in panchina. Il presidente rossoblu, appena il rendimento della sua squadra non lo convince, fa fuori l'allenatore. E sta per accadere ancora. Un ...

Protesta tifosi Genoa contro Preziosi - Bessa : “Dispiace - essere uniti ci dà più forza” : “Ci dispiace perché alla fine ritengo che essere uniti ci dia più forza. Ma è il loro modo di Protestare pacificamente, ovvio che preferirei averli sempre al campo. Dobbiamo prenderne atto e raggiungere il nostro obiettivo che è quello di rimanere in serie A“. Risponde così Daniel Bessa, il centrocampista del Genoa, alla notizia che gli ultrà rossoblù hanno deciso di disertare lo stadio sabato per la sfida col Torino contro il ...

Gessi Adamoli attacca Preziosi : 'Genoa ridotto in una macchina da plusvalenze' : Momenti duri per Enrico Preziosi dopo la sconfitta del suo Genoa nel derby contro la Sampdoria. La contestazione della tifoseria è dietro l'angolo e come se non bastasse, a rimarcare i tanti errori della sua gestione, ci ha pensato il giornalista de La Repubblica di Genova, Gessi Adamoli, attraverso un editoriale molto critico. Adamoli su Preziosi: 'Score imbarazzante' "Enrico Preziosi ha giocato dieci derby contro la Sampdoria di Ferrero e lo ...

Preziosi sbotta dopo il derby e accusa i Genoani : 'Colpa dei tifosi se non vendo il club' : Enrico Preziosi rompe il silenzio dopo l'ennesimo derby perso dal suo Genoa contro la Sampdoria. I rossoblu non sono riusciti ad evitare la sconfitta nella stracittadina coi blucerchiati, che per novanta minuti hanno dimostrato superiorità tecnica e compattezza di squadra, conquistando la supremazia cittadina. Genoa, nervi tesi dopo il derby perso Sul 2-0 incassato dagli uomini di Prandelli, il presidente del Genoa non si è espresso. Ciò che ha ...

Genoa - visita anticipata di Preziosi ai calciatori in vista del derby : Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha visitato la squadra ieri pomeriggio al centro sportivo Signorini in vista del derby di domenica. Ha incontrato staff tecnico e giocatori per caricare la squadra in vista di una gara fondamentale non solo per la classifica, in chiave salvezza, ma per tutto l’ambiente Genoano. Preziosi, arrivato poco prima della seduta del pomeriggio, ha tenuto a rapporto la squadra nella sala riunioni ...