Pronostico Manchester United Vs Watford | Premier League 30-03-19 e Analisi

Pronostico Fulham Vs Manchester City - Premier League 30-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Fulham – Manchester City, Premier League 32^ Giornata, Sabato 30 Marzo 2019 ore 13.30Fulham / Manchester City / Premier League – La 32^ giornata della Premier League può diventare decisiva per le sorti del campionato e soprattutto per il Manchester City, lanciato all’inseguimento del Liverpool capolista. Al Craven Cottage, gli uomini di Guardiola (con una gara da recuperare) saranno ospiti del Fulham, ...

Pronostico Wolves vs manchester United - FA Cup 16-3-2019 e formazioni : Fa Cup, quarti di finale, Pronostico, probabili formazioni ed analisi di Wolves vs manchester United, 16-3-2019Vuol continuare a sognare in grande il lusitano Wolves di Espirito Santo, ben al di sopra delle aspettative in campionato e capace di fermare praticamente tutte le big in stagione. I padroni di casa cercheranno come al solito di puntare su una difesa tutto sommato solida, la quinta del campionato, cercando al contempo di far valere ...

Pronostico Swansea City Vs Manchester City - FA Cup 16-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Swansea City – Manchester City, FA Cup, Quarti di finale, Sabato 16 Marzo 2019 ore 18.20Swansea City / Manchester City / FA CUP / Analisi – Dopo aver conquistato il primato e i quarti di finale di Champions League, il Manchester City vuole anche andare avanti in FA Cup, per provare a casa tutti i trofei disponibili. La formazione di Guardiola saranno di scena al Liberty Stadium, dove lo attenderà lo Swansea, ...

Manchester City - Schalke 04 : Pronostico e quote scommesse : Calcio in tv oggi del 12 marzo 2019 Cronaca diretta della partita Champions League, Manchester City - Schalke 04: pronostico e quote scommesse I bookmakers danno favoritissimi i padroni di casa. Il ...

Pronostico Arsenal Vs Manchester United - Premier League 10-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Arsenal – Manchester United, Premier League 30^ Giornata, Domenica 10 Marzo 2019 ore 17.30Arsenal / Manchester United / Premier League / Analisi – All’Emirates Stadium, il posticipo della trentesima giornata di Premier League offrirà lo scontro diretto per il quarto posto, ultima posizione disponibile per la qualificazione in Champions League, tra Arsenal e Manchester United, con i Red Devils avanti di ...

Pronostico Manchester City Vs Watford - Premier League 09-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Watford, Premier League 30^ Giornata, Sabato 9 Marzo 2019 ore 18.30Manchester City / Watford / Premier League / Analisi – Dopo il sorpasso dell’ultimo turno, il Manchester City di Guardiola punta a restare in testa fino al termine della stagione, per conquistare la seconda Premier League di fila. All’Etihad, i Citizens ospiteranno nel trentesimo turno il Watford, che sta ...

Pronostico Paris Saint-Germain vs Manchester United - Champions League 06-03-2019 e Analisi : PSG vs Manchester United, mercoledì 6 marzo. Si giocherà mercoledì sera il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Paris Saint-Germain e Manchester United?Dopo il successo ottenuto nella partita di andata dalla squadra di Tuchel per 2-0 a Old Trafford, grazie alle reti di Kimpembe e Mbappé, il Paris Saint-Germain ospiterà domani sera il Manchester United.Il Manchester United tenterà ...

Pronostico Manchester United vs Southampton - Premier League 2-3-2019 e formazioni : Pronostico, analisi e formazioni di Manchester United vs Southampton, 28^ giornata di Premier League 2-3-2019United//Southampton//Premier – Red Devils sempre all’inseguimento del quarto posto dell’Arsenal e con uno sguardo poco più avanti, il terzo posto attualmente occupato dal Tottenham cinque punti sopra. E l’occasione è di quelle belle ghiotte, perché a Wembley c’è proprio il derby!Anche i Saints vengono da una vittoria importantissima ...

Pronostico Bournemouth Vs Manchester City - Premier League 02-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Bournemouth – Manchester City, Premier League 29^ Giornata, Sabato 2 Marzo 2019 ore 16.00Bournemouth / Manchester City / Premier League / Analisi – Continua la caccia al Liverpool per il Manchester City di Guardiola, che nella ventinovesima giornata di Premier League saranno di scena al Vitality Stadium, dove affronterà il Bournemouth di Eddie Howe, non ancora fuori completamente dalla lotta per non ...

Pronostico Crystal Palace vs Manchester United - Premier League 27-2-2019 e formazioni : Pronostico, analisi e formazioni di Crystal Palace vs Manchester United, Premier League 27-2-2019Palace//United//Premier. Le Eagles si presentano all’appuntamento con il morale alle stelle, avendo raggiunto i quarti di FA Cup ed avendo raccolto ben otto punti nelle ultime quattro uscite. Uno score che ha tirato fuori dalle zone critiche i rossoblù portandoli in una comoda 13esima posizione, a + 6 sul terz’ultimo Southampton.Lo United di ...

Pronostico Manchester City Vs West Ham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – West Ham, Premier League 28^ Giornata, Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 21.00Manchester City / West HAM / Premier League / Analisi – Dopo aver alzato il secondo trofeo stagionale, il Manchester City di Pep Guardiola punta con decisione a ripetersi anche in Premier League. All’Etihad Stadium, i campioni d’Inghilterra ospiteranno il West Ham e, allo stesso tempo, terranno un orecchio ...

Pronostico Chelsea vs Manchester City - EFL Cup 24-2-2019 e formazioni : Analisi Chelsea vs Manchester City, finale EFL Cup 24-2-2019Sarri last call. In finale di Carabao – o EFL Cup che dir si voglia – il tecnico italiano si gioca la sua permanenza a Stamford Bridge dopo gli schiaffi rimediati in campionato (6-0 proprio per mano dei Citizens) e in FA Cup nel match casalingo contro lo United. E meno male che è arrivato il passaggio del turno in Europa League!La squadra di Guardiola è invece in piena fiducia, ha ...

Pronostico Manchester United Vs Liverpool - Premier League 24-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Arsenal, Premier League 27^ Giornata, Domenica 24 Febbraio 2019 ore 15.05Manchester United / ARSENAL / Premier League / Analisi – La ventisettesima giornata di Premier League metterà in scena una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per i destini del campionato. All’Old Trafford, Manchester United e Liverpool si giocano una fetta delle loro ambizioni; i Red Devils di Solskjaer, ...