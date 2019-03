Nissan e Università l' Aquila | intesa sviluppo mobilità elettrica

Nissan e l’Università dell’Aquila - protocollo di intesa per incentivare la mobilità elettrica : Al via la sperimentazione presso l’Università dell’Aquila con Nissan LEAF e infrastruttura di ricarica per sviluppare le...

Nissan - Con luniversità dellAquila per la mobilità elettrica : La Nissan e luniversità dellAquila hanno firmato un protocollo di intesa per la sperimentazione di un modello di mobilità elettrica. La filiale italiana della Casa giapponese ha messo a disposizione del laboratorio di Ingegneria elettrica dellateneo abruzzese una Leaf e uninfrastruttura di ricarica per la promozione e lo sviluppo delle conoscenze nellambito della mobilità elettrica e dellefficienza energetica. In particolare la ...