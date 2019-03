Risultati NBA – Harden stellare | 61 punti per il Barba! I Lakers di LeBron

NBA - Risultati della notte : OKC rinasce a Toronto - Denver aggancia il primo posto a Ovest : Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 109-116 Gli Oklahoma City Thunder avevano disperatamente bisogno di una vittoria di prestigio in grado di risollevare un morale precipitato nelle ultime settimane.

NBA 2019 - i Risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

Risultati NBA – Cousins trascina gli Warriors : vittorie per Nuggets e Hornets : DeMarcus Cousins firma la vittoria degli Warriors sui Pacers, successi per Nuggets e Hornets: i Risultati dei match della notte NBA In una serata in cui Curry e Durant non vanno oltre i 15 punti, ci pensa DeMarcus Cousins a trascinare i Golden State Warriors al successo. ‘Boogie’ si abbatte sui Pacers con 19 punti, 4 assist e 11 rimbalzi, dimostrandosi ancora una volta decisivo. Warrios che mantengono la testa della Conference ma che ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (22 marzo) : Golden State travolge Indiana - Utah cade a sorpresa ad Atlanta : Sei partite in programma nella notte NBA. L’unica sorpresa è stata la sconfitta di Utah ad Atlanta, mentre nelle altre partite il favore del pronostico è stato sempre rispettato. Denver si è imposta in casa di Washington e Golden State non ha avuto problemi contro una Indiana in difficoltà nelle ultime uscite. Successi anche per Charlotte, Detroit e Sacramento. La sfida più attesa era quella tra Golden State Warriors e Indiana Pacers, ma ...

Nba Risultati : Belinelli e Spurs fermati - Embiid stende Boston : Si ferma a 9 la conta delle vittorie consecutive di San Antonio, arresisi a Miami nonostante 17 punti di Marco Belinelli. Partita dal sapore di playoff tra Philadelphia e Boston: vincono i Sixers ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden non bastano ai Rockets - Spurs KO nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

NBA - i Risultati della notte : Curry trascina gli Warriors - Lakers ancora ko : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 107-117 Tre vittorie nelle ultime quattro trasferte erano di gran lunga il modo migliore per lasciarsi alle spalle un paio di brutte sconfitte casalinghe ...

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - continua il cammino di Bucks - Warriors e Rockets : NBA, la corsa ai playoff è terminata per i Lakers con l’ennesima sconfitta di una stagione nera: i Bucks hanno passeggiato contro i gialloviola La corsa ai playoff NBA è definitivamente terminata per LeBron James ed i suoi Lakers, destinati a pensare già alla prossima annata con tanto tempo d’anticipo rispetto alle aspettative. Questa notte i losangelini hanno perso contro Antetokounmpo e soci 101-115, senza schierare LeBron ...

Nba - Risultati. Nowitzki record : supera Wilt. Wade manda k.o. i Thunder : Dirk Nowitzki scrive l'ennesima pagina di storia Nba. Il tedesco supera Wilt Chamberlain e diventa il 6° miglior realizzatore di sempre. A rovinare la festa, però, arriva il successo dei Pelicans sui ...

Risultati NBA – Super Spurs - gli Warriors si arrendono : Thunder ko senza Westbrook - colpo Nuggets a Boston : De Rozan trascina gli Spurs al successo sugli Warriors, Thunder ko in casa contro Miami, vittoria Nuggets in trasferta a Boston: i Risultati dei match NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni e verdetti importanti quella appena trascorsa. Se ci fosse bisogno di una conferma, i San Antonio Spurs sono più vivi che mai. La banda di coach Popovich, nonostante un brutto inizio di stagione, si è ripresa alla grande, blindando il piazzamento ...