Isco-Juventus? Si prospetta un derby tutto italiano per l’ex Malaga

Stefano Tacconi operato... da Zenga/ Ernia al dIsco per l'ex portiere della Juventus : Stefano Tacconi operato... da Zenga: Ernia al disco per l'ex portiere della Juventus, curato da un medico omonimo del suo grande rivale Walter.

Calciomercato Juventus - si starebbe cercando un trequartista : Isco - Eriksen o Rodriguez : Uno dei primi obiettivi del Calciomercato della Juventus per la prossima estate sarà quello di trovare un nuovo trequartista per dare maggiore tecnica e fantasia alla rosa bianconera. Isco, Eriksen e Rodriguez hanno le caratteristiche giuste: ottima tecnica, esperienza internazionale e capacità di oscillare tra le linee. I tre nomi sarebbero sul taccuino di Paratici ma le trattative, trattandosi di giocatori così importanti, non saranno ...

Juventus - la favola di Bernardeschi : fece il dIscorso alla squadra dopo la gara di Madrid : Ieri sera, la Juventus è riuscita a fare una grande impresa e a rimontare il 2-0 della gara di andata contro l'Atletico Madrid. I bianconeri hanno disputato la partita perfetta e si sono imposti per 3-0 contro gli spagnoli. Tutti i giocatori hanno dato il massimo ma, chiaramente, la stella di Cristiano Ronaldo ha brillato un po' più degli altri visto che ha realizzato una tripletta decisiva ai fini del risultato. Sul podio dei migliori in campo, ...

Isco-Juventus - tutta un’altra musica : Zidane stravolge l’affare - i dettagli : Isco-Juventus – Florentino Perez ha scelto ancora una volta Zinedine Zidane per rimettere in piedi il Real Madrid dopo una stagione deludente con l’uscita agli ottavi di Champions League rimediata contro l’Ajax. Le cose sembrano non andare per il verso giusto nemmeno in campionato, dove i ‘Blancos’ si trovano al terzo posto a -12 punti dal Barcellona. La scelta di Zidane […] More

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...

Isco Juventus - è tutto vero. Paratici fa sul serio per il campione spagnolo : Isco Juventus – Il sogno potrebbe diventare realtà. Non si tratta di fanta mercato, ma di una vera e propria idea percorribile da parte della Juventus. Isco Juventus, da sogno a realtà? Ecco la situazione Quella che fino a pochi mesi fa sembrava essere una pura fantasia di mercato, adesso potrebbe trasformarsi in qualcosa di […] More

Isco-Juventus - attacco durissimo di Solari al trequartista : è rottura col Real. : Isco-Juventus : Non si placa la polemica in casa Real Madrid. Ad alimentare i malumori ci ha pensato, ancora una volta, il tecnico dei blancos, che ha lanciato un attacco durissimo all’obiettivo bianconero Alarcon Isco. Isco-Juventus, Solari non le manda a dire al trequartista spagnolo Il tecnico delle merengues, parlando del trequartista ex Malaga, ha […] More

Isco-Juventus - c’è l’ok del giocatore : ecco il piano di Paratici : Isco-Juventus – Novità importanti sul fronte Isco. Il centrocampista del Real Madrid, potrebbe presto lasciare le merengues per iniziare una nuova avventura, alcuni club sono su di lui. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di Manchester City e Juventus, in vista della prossima stagione. Secondo le ultime riportate da Calciomercato.com, il calciatore avrebbe incaricato i suoi agenti di tenere vivi i contatti con le due società, […] ...

DIRETTA - La Juventus ospita l'Udinese per provare a chiudere il dIscorso scudetto : Juventus: Szczesny, Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. All. Allegri Udinese: Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, Sandro, Fofana, Zeegelar, Pussetto, De Paul. All. Nicola...Continua a leggere

Isco-Juventus : sì - si può realmente! Lo spagnolo reagisce così… : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Isco sarebbe pronto a dire addio al Real Madrid al termine della stagione. Un addio ormai certo e scontato, il quale potrebbe portare il centrocampista spagnolo a salutare il Real Madrid in vista della prossima estate. La Juventus osserva interessata e l’episodio di ieri sera potrebbe spingere […] More

Isco-Juventus - le ultimissime : ecco come lo spagnolo può arrivare a Torino : ISCO JUVENTUS – Isco, centrocampista del Real Madrid, al termine di questa stagione potrebbe lasciare i blancos per iniziare una nuova avventura, lontano da Madrid. In questa stagione, infatti, lo spagnolo ha trovato poco minutaggio e questo lo ha convinto a cambiare aria al termine dell’annata. L’eliminazione prematura del Real Madrid dalla Champions League, contro […] More

Mercato Juventus - clamoroso : non solo Isco e Marcelo - altro obiettivo Real! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara al match più delicato della stagione. I bianconeri si preparano ad ospitare l’Atletico Madrid per quel che riguarda il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League. Una sfida delicata, la quale potrebbe avere dei rIscontri anche in vista del prossimo Mercato estivo. Di fatto, […] More

Napoli-Juventus - ancora una volta sfida tra le prime due. Solo sui social non lo capIscono : Stasera si gioca Napoli-Juventus, partita sempre affascinante e ancora una volta sfida tra le prime due in serie A. Segno evidente di un Napoli ormai stabilmente ai vertici del calcio italiano. Apro i social e invece, tanto per cambiare, leggo di delusione Napoli, mancata crescita della squadra, fastidio per le dichiarazioni del presidente, bacheche tristemente vuote, di attacco non all’altezza e poco cinico (con un centravanti che segna ...