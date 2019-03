Ciclismo | Alberto Bettiol | “Alla Milano-Sanremo voglio essere protagonista Ho lavorato

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Terminato il capitolo Tirreno-Adriatico, e tracciato un bilancio generale della Corsa dei due mari, non è passata inosservata la bellissima prestazione complessiva di. Il venticinquenne toscano del team EF Education First è apparso in ottima condizione, difendendosi su ogni terreno. Dal terzo posto sul traguardo di Pomarance dietro a Julian Alaphilippe e Greg Van Avermaet, alla sesta piazza di Fossombrone, e l’inaspettato e sorprendente secondo posto della cronometro finale di San Benedetto del Tronto, a soli 3″ dal campione europeo delle prove contro il tempo Victor Campenaerts. Il ritorno ad alti livelli diè una grande speranza per ilitaliano e per questo 2019 in cui punterà di qui in avanti a portare a casa, dopo anni di piazzamenti, la sua prima vittoria da professionista.Hai appena concluso una Tirreno-Adriatico da ...

