Meduno PN | Roncadin | 600 tonnellate di CO2 in meno ogni anno grazie a nuovi impianti

(Di martedì 19 marzo 2019)investe in innovazione per risparmiare sui consumi e rendere il polo produttivo di(PN) ancora più rispettoso dell’ambiente. L’azienda produttrice di pizze surgelate ha infatti ottenuto i Certificati Bianchi di Enel X per un intervento di efficientamento energetico sul tunnel di surgelazione dello stabilimento, che porterà a un risparmio di circa 1,7 milioni di kWh all’, pari a 600di CO2 inimmesse in atmosfera (risparmio calcolato su valori di conversione ISPRA – Rapporto 257/2017).«Questo investimento è solo l’ultimo step di un percorso che da anni vedeimpegnata a essere un’azienda green, recependo le innovazioni tecnologiche che possono aiutare a ridurre i consumi e aumentare la sostenibilità» spiega l’amministratore delegato Dario. «Il fotovoltaico è sempre stato uno dei nostri punti di forza, ma non è l’unica misura ...

