Ci sono troppi contanti nei negozi cinesi

Strage di Erba - a 'Le Iene' la confessione di Olindo : ma nel video ci sono troppi errori : sono Le Iene a riparire i dubbi sulla Strage di Erba. Un video inedito, girato un mese dopo il delitto avvenuto l'11 dicembre 2006, in cui Olindo Romano, condannato poi in via definitiva all'ergastolo ...

Il caso Diciotti ci insegna che un populismo va pure bene. Ma due sono davvero troppi : Continuano le grane, per Matteo Salvini, dopo la sua “assoluzione” sulla piattaforma Rousseau. L’ultimo guaio è la richiesta di risarcimento presentata contro il ministro degli Interni, e contro l’intero governo, da parte di 41 dei 177 migranti a suo tempo trattenuti sulla Diciotti. In effetti, se la decisione presa da Salvini imponendosi sul ministro competente, il povero Toninelli, l’avesse assunta qualsiasi altro funzionario pubblico, non ...

Tre 0-0 in quattro partite sono troppi anche per una persona paziente come me : Mai avuta la sensazione che il Napoli potesse segnare Tre 0 – 0 in quattro partite sono troppi anche per una persona paziente come me, lo sono anche per un’altra persona molto paziente quale è Carlo Ancelotti. sono però tre pareggi a reti inviolate molto diversi l’uno dall’altro. In quello contro il Milan quasi mai tirammo e il rischio di addormentarsi davanti allo schermo fu molto grande; in quello contro la Fiorentina mi pare mancò soltanto un ...

Governo - Berlusconi : Gradito? Troppi italiani sono fuori di testa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'esuberante Wanda Nara - scivolata su troppi ruoli : «sono fatta così...» : Ivana, sorella di Mauro, non perde occasione per attaccare la cognata, che considera una mantide a caccia di denaro: «Cronaca di una morte annunciata - ha cinguettato ieri -. Povero mio fratello, se ...

Parma-Inter - Spalletti : 'Icardi? Troppi discorsi - ci sono cose da chiarire' : L' Inter ritrova la vittoria, risultato che nel 2019 non era ancora arrivato. I nerazzurri battono il Parma 1-0 grazie ad un gol di Lautaro Martinez al 79' e interrompono così il digiuno salendo a ...

Reddito cittadinanza - Bersani : “Ci sono troppi paletti”. Scanzi : “Critiche di Landini e Calenda sono surreali” : Confronto sul Reddito di cittadinanza a Otto e Mezzo (La7) tra il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, e i giornalisti Andrea Scanzi e Paolo Mieli. La firma de Il Fatto Quotidiano concorda con le perplessità di Bersani e aggiunge: “Posso capire che il Reddito di cittadinanza non piaccia alla destra. Giorgia Meloni addirittura che Di Maio ha un’impostazione che gli ricorda il peggiore partito comunista di Berlinguer. Ci sta che non le ...

Ora o mai più - Toto Cutugno sbotta : "Do troppi 10? sono così - ca**o!" : "Sono un po' incazzato. Mi dicono che do tutti 10 e non va bene. Ma io Sono così... se mi volete Sono così, senno mi mandate a casa... cazzo!" sbotta Toto Cutugno, il più buono ed evidentemente costante nei voti tra i giudici/coach della seconda edizione di Ora o mai più e lo fa in diretta, con chiosa poco in diretta al settimo 10 concesso ai concorrenti in gara. Il maestro, in gara con Annalisa Minetti, fa riferimento a un generico 'Mi ...

Sky : «Il Napoli vuole almeno 100 milioni per Allan - per il Psg sono troppi» : «Il Napoli non ha bisogno di vendere» Gianluca Di Marzio a Sky, trasmissione di Calciomercato, è più freddo sulla trattativa: “Al momento non c’è alcuna offerta ufficiale da parte del Psg. Il Napoli fa filtrare la richiesta di 120 milioni di euro. Secondo me lo darebbe anche a 90. Il Psg non andrebbe oltre 50-60 milioni di euro, cifra che il Napoli considera inaccettabile. Allan ha quattro anni e mezzo di contratto. Il Napoli non ha ...