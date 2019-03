Animali | 2 5 tonnellate di antibiotici ogni 10 minuti | è allarme per l’uomo

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) E’ stato calcolato che nel mondo10vengono somministrati aglicirca 2,5di, solo per favorirne la crescita. Farmaci destinati a passare in vario modo al cibo e all’ambiente, minacciando anche l’uomo. Lo hanno ricordato gli esperti riuniti nei giorni scorsi a Milano per il VII Congresso internazionale Amit – Argomenti di malattie infettive e tropicali.“Se le resistenze microbiche nell’uomo sono oggetto di crescente attenzione – afferma Massimo Galli, presidente della Simit (Società malattie infettive e tropicali) e co-presidente del summit insieme al tesoriere Simit Marco Tinelli – una preoccupazione non inferiore viene dall’impiego eccessivo e spesso incontrollato negli, specie in Paesi emergenti in cui l’allevamento rappresenta un’attività economica di particolare ...

CrisciGloria : Agli animali 2,5 tonnellate di antibiotici ogni 10 minuti. Allarme per l'uomo - annamariamoscar : AMIT: AGLI ANIMALI 2,5 TONNELLATE DI ANTIBIOTICI OGNI 10 MINUTI - TommyG92240711 : Ogni anno vengono buttate in mare tonnellate di plastica. Questo è il mare in cui facciamo il bagno tutte le estati… -