Genoa-Juventus 1-0 La Diretta Sturaro porta in vantaggio i rossoblù

Genoa-Juventus 2-0 | : Ferraris tutto esaurito. Non c’è Ronaldo, lasciato a riposo da Allegri. Nel primo tempo Var: revocato un rigore ai rossoblù. Nella ripresa annullato un gol ai bianconeri

Pagelle Genoa-Juventus : top e flop dei primi 45 minuti : Pagelle GENOA JUVENTUS – Dopo la grande notte di Torino contro l’Atletico Madrid, i bianconeri tornano in campo nel lunch match della 28esima giornata di Serie A. La Juventus, reduce dalla straordinaria rimonta di Champions League contro l’Atlético Madrid, si trova a soffrire nei primi 45 minuti contro il Genoa. Poche chance per i bianconeri di Allegri, almeno […] More

Genoa-Juventus - assegnato e poi tolto col Var un rigore ai rossoblù : i motivi della decisione [VIDEO] : Il direttore di gara ha prima concesso e poi tolto un rigore al Genoa dopo aver consultato personalmente il VAR Colpo di scena alla mezz’ora di Genoa-Juventus, lunch match della 28ª giornata del campionato di Serie A. L’arbitro Di Bello prima assegna e poi toglie un calcio di rigore ai rossoblù, sfruttando l’ausilio del VAR. Il tocco di mano di Cancelo c’è, ma il direttore di gara cambia la propria decisione. Ma ...

Genoa-Juventus 0-0 La Diretta Formazioni : Allegri senza Ronaldo e con la difesa a 3 : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Genoa-Juventus : 0-0 cronaca e diretta live : Genoa-Juventus, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Genoa-Juventus - la cronaca del match : - La cronaca del match - 'I tifosi sono il nostro patrimonio, ce li teniamo stretti. A loro vogliamo avvicinarci ancora di più, ma dipende molto da noi: sappiamo cosa chiedono e cosa vogliono, ...

Diretta Genoa-Juventus : streaming - formazioni e risultato – LIVE : Diretta Genoa-Juventus: streaming, formazioni e risultato – LIVE 12:00 Gentili lettori, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE di Genoa-Juventus Le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé Allenatore: Prandelli JUVENTUS (3-5-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Bentancur, Alex Sandro; ...

Genoa-Juventus diretta live - le formazioni ufficiali : Allegri con il 3-5-2 : Genoa-Juventus diretta live – Continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre. Nel lunch match in campo Genoa e Juventus, partita fondamentale per i padroni di casa. La classifica per la squadra di Prandelli non può essere considerata sicura e ha bisogno di punti per avvicinarsi all’obiettivo, per gli uomini di Massimiliano Allegri lo scudetto ...

Genoa-Juventus - dalle 12.30 La Diretta Allegri senza Cristiano Ronaldo : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...