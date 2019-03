Tin Star 3 ci sarà? La famiglia Worth è in frantumi ma non la particolarità di questa

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia cerca di conquistare il trono conTinentale - ma il field è di primo livello : Saranno 10 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri nella categoria senior in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: queste le scelte del DT della squadra senior Valentina Turisini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, dal 23 febbraio al 3 marzo 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità ...

Wanda Nara : “Nessuno può farmi stare zitta. ConTinuerò a dire le cose che penso” : Wanda Nara è tra i vincitori del premio Socrate, scelti dal giornalista Cesare Lanza. E con l’occasione approfitta per dire quello che pensa, come d’altronde è abituata a fare: “Nessuno può farmi stare zitta“. La procuratrice e moglie di Mauro Icardi aggiunge: “Il mondo del calcio è molto difficile per una donna ma Continuerò a dire le cose che penso, poi si possono condividere o meno. Perché altri procuratori nel ...

La popstar JusTin Bieber lotta contro la depressione e chiede ai fan : 'Pregate per me' : Il cantante canadese, idolo di milioni di fan, sta affrontando un periodo difficile. La notizia del suo stato di salute era già stata diffusa nei mesi scorsi, ma questa volta è stata la stessa popstar a confermarlo attraverso i social. È successo sabato sera quando l’artista 25enne ha pubblicato su Instagram una foto del 2016, dove indossava una maglietta del compianto rapper Tupac Shakur e mentre abbracciava e pregava insieme a Kanye West, Sean ...

Speed skaTing - Finali Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : Francesca Lollobrigida quarta nella mass start e terza in classifica : Nelle Finali di Coppa del Mondo di Speed skating, appena terminate a Salt Lake City, negli USA, oggi c’era grande attesa per le mass start, in particolare per quella femminile: Francesca Lollobrigida purtroppo non riesce a conquistare la Coppa nonostante fosse in testa alla classifica alla vigilia della gara odierna. nella prova maschile Andrea Giovannini è decimo in graduatoria. nella mass start femminile Francesca Lollobrigida chiude ...

La Corea del Nord starebbe preparando il lancio di un nuovo missile interconTinentale : La Corea del Nord starebbe preparando un nuovo lancio di missili. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali i preparativi seguirebbero il fallito vertice fra Donald Trump e il leader Nord Coreano Kim Jong un. I satelliti hanno infatti scattato nuove immagini a un impianto vicino a Pyongyang che fanno pensare che nella base ci siano m...

La Corea del Nord starebbe preparando il lancio di un nuovo missile interconTinentale : Questa settimana, la televisione locale ha trasmesso un documentario di 75 minuti sulla politica diplomatica di Kim Jong-un verso Donald Trump, senza mai menzionare il fallimento del vertice in ...

Speed skaTing - Finali Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : Francesca Lollobrigida prova a trionfare nella mass start : Le Finali della Coppa del Mondo di Speed skating si terranno domani e domenica sul rapidissimo ovale di Salt Lake City, che ha visto otto dei dieci attuali record del Mondo su singole distanze, ovvero tutti i cinque tra gli uomini e tre tra le donne, con i primati sui 3000 e sui 5000 femminili stabiliti nello scorso fine settimana a Calgary dalla ceca Martina Sablikova. Va ricordato che le Finali assegnano punti doppi in classifica e che ...

Banderas star negli studi sulla TiburTina - è testimonial TaTaTu : Antonio Banderas star negli studi sulla Tiburtina a Roma. L'attore spagnolo è testimonial di TaTaTu, nuova piattaforma social di intrattenimento, la prima che premia gli utenti che guardano i contenuti offerti, secondo il motto "più guardi, più guadagni". Dopo Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, TaTaTu arriva così anche in Italia.

Biglietti FiorenTina-Lazio - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 10 marzo una delle sfide più intriganti della 27a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Nel posticipo delle ore 20.30 si affronteranno infatti Fiorentina e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Europa al termine della stagione e sostenitrici di un calcio spesso propositivo e votato all’attacco. Anche per questa ragione la partita chiamerà sicuramente a raccolta appassionati e tifosi che affolleranno ...

Star allo Specchio : trucco - onde e fitness alla CrisTina Marino : Stella nascente? Se sta muovendo davvero i primi passi lo fa nel modo giusto. Perché Cristina Marino, 28 anni, è stata catapultata nell’élite delle celebrità dopo aver rubato, nel 2015, il cuore di Luca Argentero sul set di «Vacanze ai Caraibi». Da allora ha tutti gli occhi puntati su di lei. Un destino che l’accomuna a Eva Mendes l’altra donna più invidiata nel mondo dello showbiz, per aver sottratto a molte l’oggetto dei loro ...

TrenTino capitale delle startup italiane «Coccoliamo le aziende che crescono» : Purtroppo, anche se a molti la cosa non piace, la nostra è ancora un'economia che gira molto intorno all'auto: ci sono quelli che le producono, poi i riparatori, i fornitori di servizi vari, ecc. E, ...

Bradley Cooper e Lady Gaga - dopo gli Oscar il sogno conTinua : svelato in “A Star Is Born” l’inedito duetto tra i due : dopo il duetto agli Oscar sulle note di Shallow che ha stregato mezzo mondo, Bradley Cooper e Lady Gaga ritornano in coppia con una nuova esibizione. Questa volta è l’account Instagram ufficiale di A Star Is Born a rivelare il nuovo duetto che andrà in scena, a partire da oggi nei cinema statunitensi, all’interno di 12 minuti inediti di girato. Nel video, alcuni secondi del brano Clover, con Cooper alla chitarra. L'articolo Bradley ...